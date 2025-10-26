onedio
Dün Önemli Bir Adım Olarak Duyurulmuştu: PKK Türkiye’den Tüm Güçlerini Geri Çektiklerini Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
26.10.2025 - 09:31

Terör örgütü PKK’nın “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında yeni bir adım atacağı iddia edilmişti. PKK’dan yapılan açıklamada, 12. Kongre’de alınan kararlara sadık oldukları vurgulandı ve Türkiye’deki tüm güçlerini geri çektikleri duyuruldu.

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında silahları yakma töreni düzenlemiş ve örgütü feshettiklerini açıklamıştı.

PKK’dan bugün yapılan açıklamada ise tüm güçleriyle Türkiye’den çekildikleri duyuruldu.

PKK yönetimi, Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye'den Medya Savunma Alanları'na çekilmeye başladığını duyurdu. 

Açıklamada, sürecin ilerlemesi için “gecikmeden” hukuki ve siyasi düzenlemeler talep edildi.

Türkiye'den çekildiğini açıklayan PKK'nın görüntüleri yayınlandı. 👇

Gündem Editörü
