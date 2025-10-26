Dün Önemli Bir Adım Olarak Duyurulmuştu: PKK Türkiye’den Tüm Güçlerini Geri Çektiklerini Açıkladı
Terör örgütü PKK’nın “Terörsüz Türkiye” projesi kapsamında yeni bir adım atacağı iddia edilmişti. PKK’dan yapılan açıklamada, 12. Kongre’de alınan kararlara sadık oldukları vurgulandı ve Türkiye’deki tüm güçlerini geri çektikleri duyuruldu.
Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrasında silahları yakma töreni düzenlemiş ve örgütü feshettiklerini açıklamıştı.
Türkiye'den çekildiğini açıklayan PKK'nın görüntüleri yayınlandı. 👇
👇
👇
👇
