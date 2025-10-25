Pazar Günü Açıklanacak: PKK "Terörsüz Türkiye Süreci" ile İlgili Tarihi Bir Adım Atacak İddiası

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile birlikte terör örgütü PKK yaptığı kongre sonrasında kendini feshettiğini açıklamıştı. PKK’ya yakın kaynakların bildirdiğine göre PKK tarafından “Terörsüz Türkiye Süreci” kapsamında yarın (Pazar) tarihi bir açıklama yapılacak. PKK’nın açıklaması bu ay sonunda DEM Parti İmralı heyetinin yapacağı kritik görüşmeler öncesinde yapılacak.