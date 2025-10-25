onedio
Pazar Günü Açıklanacak: PKK "Terörsüz Türkiye Süreci" ile İlgili Tarihi Bir Adım Atacak İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 12:02

“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile birlikte terör örgütü PKK yaptığı kongre sonrasında kendini feshettiğini açıklamıştı. PKK’ya yakın kaynakların bildirdiğine göre PKK tarafından “Terörsüz Türkiye Süreci” kapsamında yarın (Pazar) tarihi bir açıklama yapılacak. PKK’nın açıklaması bu ay sonunda DEM Parti İmralı heyetinin yapacağı kritik görüşmeler öncesinde yapılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan Terörsüz Türkiye Süreci’inde PKK örgütü feshettiğini açıklamıştı.

Rudaw’ın örgüte yakın Rojnews isimli siteden aktardığına göre, PKK Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve 12. Kongre’de alınan kararlar doğrultusunda yarın yeni bir “tarihi adım atacağını” duyurdu.

PKK yarın (pazar günü) yapacağı basın toplantısı ile kararı kamuoyu ile paylaşacak.

PKK’nın söz konusu adımı, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmenin öncesine denk geldi.

Heyetin ayrıca 30 Ekim’de İmralı’ya giderek Öcalan ile de görüşmesi bekleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Zuhal

Bunları meşru bir topluluk gibi MUHATAP alıp, açıklamalarını mı bekliyoruz??

Bozkurt

Nazi ve mafya çizgisinde hareket eden proje partilerini desteklemek normalleştiğinden beri, ülkede olmaz dediğimiz ne varsa oldu.

Bozkurt

Tarihi adım, tarihi konuşma, tarihi imza, tarihi gün, tarihi buluşma, tarihi zafer, tarihi eser... Allah aşkına yeter! Dikkat çekmek için attığınız başlıklar... Devamını Gör

Biri Miri

Ben habere bakınca sarı torbalar görüyorum. Elbet hesaplaşacağız