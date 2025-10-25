Pazar Günü Açıklanacak: PKK "Terörsüz Türkiye Süreci" ile İlgili Tarihi Bir Adım Atacak İddiası
“Terörsüz Türkiye Projesi” kapsamında Abdullah Öcalan’ın çağrısı ile birlikte terör örgütü PKK yaptığı kongre sonrasında kendini feshettiğini açıklamıştı. PKK’ya yakın kaynakların bildirdiğine göre PKK tarafından “Terörsüz Türkiye Süreci” kapsamında yarın (Pazar) tarihi bir açıklama yapılacak. PKK’nın açıklaması bu ay sonunda DEM Parti İmralı heyetinin yapacağı kritik görüşmeler öncesinde yapılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan Terörsüz Türkiye Süreci’inde PKK örgütü feshettiğini açıklamıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bunları meşru bir topluluk gibi MUHATAP alıp, açıklamalarını mı bekliyoruz??
Nazi ve mafya çizgisinde hareket eden proje partilerini desteklemek normalleştiğinden beri, ülkede olmaz dediğimiz ne varsa oldu.
Tarihi adım, tarihi konuşma, tarihi imza, tarihi gün, tarihi buluşma, tarihi zafer, tarihi eser... Allah aşkına yeter! Dikkat çekmek için attığınız başlıklar... Devamını Gör
Ben habere bakınca sarı torbalar görüyorum. Elbet hesaplaşacağız