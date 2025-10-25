onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kalp Krizi Geçirmişti: Duayen Spor Yazarı Faik Çetiner Hayatını Kaybetti

Kalp Krizi Geçirmişti: Duayen Spor Yazarı Faik Çetiner Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.10.2025 - 10:51

Spor basının duayen isimlerinden 69 yaşındaki Faik Çetiner hayatını kaybetti. Çetiner 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve ameliyat olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Bizim Stadyum” programı ile bilinen Faik Çetiner’den kötü haber geldi.

“Bizim Stadyum” programı ile bilinen Faik Çetiner’den kötü haber geldi.

1956 doğumlu olan ve spor basınında uzun yıllardır çalışan Faik Çetiner’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Kariyeri boyunca birçok gazete ve televizyonda çalışan Faik Çetiner, 2023 yılında geçirdiği kalp krizi sonrasında ameliyat edilmişti.

Faik Çetiner son olarak Fanatik Gazetesi’nde çalışıyordu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın