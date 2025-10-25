onedio
Faik Çetiner Kimdir, Nereli? Spor Yazarı Faik Çetiner Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.10.2025 - 11:01

'Bizim Stadyum' programının efsane ismi Faik Çetiner'in vefat ettiği öğrenildi. Çetiner, kendisini spor dünyasına adamış duayen bir isimdi. Spor programlarının öncüsü olan isim, kariyeri boyunca birçok özel habere imza attı ve ismini duyurmayı başardı. Çetiner'in vefatı, spor dünyasını derinden üzdü. 

Peki Faik Çetiner neden vefat etti?

Faik Çetiner Kimdir?

Faik Çetiner, spor dünyasının unutulmaz isimlerinden biridir. Çetiner,  kariyeri boyunca sayısız özel habere imza atmış duayen bir gazetecidir. İsmini özellikle 'Bizim Stadyum' isimli programla duyurmuştur. 

Faik Çetiner Nereli?

Faik Çetiner İstanbul'da dünyaya geldi.

Faik Çetiner Kaç Yaşında?

1956 yılında dünyaya gelen Faik Çetiner, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Faik Çetiner Meslek Hayatı

Faik Çetiner, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, 1975 yılında Tercüman gazetesinde meslek hayatına başladı. 

Tercüman'da geçen 15 yılın ardından 1990'da Meydan gazetesine geçti. Çetiner, özellikle 1994 yılında Kanal 6'da hayata geçirdiği efsanevi programı 'Bizim Stadyum' ile ismini duyurdu. 19 yıl boyunca kesintisiz yayınlanan ve spor tartışma programcılığının öncülerinden sayılan Bizim Stadyum, HBB'de, ATV'de, TRT 1'de ve Habertürk'te milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Duayen isim Faik Çetiner, son olarak Fanatik Gazetesi'nde yazılarına devam ediyordu.

Faik Çetiner Neden Vefat Etti?

Faik Çetiner, 2023 yılında kalp krizi geçirmiş ve by-pass ameliyatı olmuştu. Çetiner, 25 Ekim'de hayatını kaybetti.

