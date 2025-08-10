Dr. Hakan Özerol Cevaplıyor: Nedir Bu Bütçe Açığı? Amerika Neden Bütçe Açığı Veriyor?

Bütçe açığını evde, iş yerlerinde ve devlet ekonomisinde kapatmak için uygulanacak yöntemler farklıdır. Evde, ana gelir kaynağı sabit bir maaş olduğundan mevcut bütçe açığı, maaş artırımı ile kapanmaz. Bunun yerine giderleri kısma yoluna başvurulur. Şirketler, bütçe açığını kapatırken gelirleri artırarak kazancı giderlerin üzerine çıkarmayı hedefler. Hükümetlerde de benzer bir matematik geçerlidir ve her iki yöntem bir arada veya ayrı ayrı kullanılabilir. Bu noktada vergileri artırmak en kolay çözümdür çünkü hükümet gelirlerini doğrudan olumlu yönde etkiler. Ancak Amerika, seçimlerden sonra karşılaştığı bütçe açığını kapatmak için vergi artırımına gitmeyeceğini açıkladı. Bu nedenle hükümetin söz konusu ekonomik çıkmazı sonlandırmak için elindeki tek seçenek giderleri kısma stratejisine dönüştü.