Dört Basit Yöntemle Yürüyüşünüzü Daha Etkili Hale Getirmek Mümkün!

New York'taki bir spor salonunda baş eğitmen olan Matthew Nolan, HuffPost'a yürüyüşle ilgili bir demeç verdi. Nolan, düzenli yürüyüş için 'Fiziksel olarak kalbi güçlendirerek kardiyovasküler sağlığı iyileştirecek, böylece dolaşımı iyileştirecek, kan basıncını düşürecek ve kalp hastalığı ile felcin önlenmesine yardımcı olacaktır' ifadelerini kullandı. Ayrıca yürüyüşün ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden de bahsedildi. Yürüyüş sırasında salgılanan endorfinler, ruh halini ve genel zihinsel durumumuzu iyileştirmemize yardımcı oluyor!

New York'taki özel bir hastanede çalışan fizyoterapist Tyler Moldoff ise kronik bel ağrısı ve diz ağrısı çeken kişilerin düzenli bir yürüyüş programından fayda görebileceğini belirtiyor.

Çoğu uzmana göre, yürüyüş 'doğru yapıldığında' haftada 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmak anlamına geliyor.

Peki yürüyüş nasıl daha etkili hale getirilir?

Hızlı tempoda yürüyün.

Yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapmaları gerekiyor. Hızlı tempoda bir yürüyüş bu ihtiyacı karşılıyor.

Aralıklı olarak koşun.

Eğer 30 dakikadan uzun süren yürüyüşünüzün tamamında hızlı bir yürüyüş temposuna henüz hazır değilseniz, belirli zamanlarda daha hızlı bir tempoda yürüyün/koşun.

Yürüyüşünüze kuvvet antrenmanı ekleyin.

Nolan, 'Yürüyüşün belirli noktalarında farklı kas gruplarını çalıştırmak için hafif ağırlıklarla yürüyebilir veya çömelme, şınav gibi basit vücut ağırlığı egzersizleri yapabilirsiniz' diyor.

Tepelik bir alanda yürüyün, yokuş çıkın.

Yokuş yukarı yürümek kardiyovasküler sisteminiz için daha büyük bir zorluk oluşturabilir ve bazı araştırmalar bunun diz eklemi sorunları olan kişiler için faydalı olabileceğini gösteriyor. Yokuş inmek ise alt ekstremitelerdeki kas gücünü artırıyor.