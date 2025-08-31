onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
"Divanıhümayun"daki "Hümayun" Ne Anlama Gelir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

"Divanıhümayun"daki "Hümayun" Ne Anlama Gelir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 22:06

31 Ağustos 2025 Pazar günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 'Divanıhümayun'daki 'Hümayun' Ne Anlama Gelir? sorusu gündem oldu. 100 bin TL değerindeki soruda yarışmacı bir hayli zorlandı.

Kim Milyoner Olmak İster'deki 100 bin TL'lik sorunun cevabı...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Divanıhümayun"daki "Hümayun" Ne Anlama Gelir?

"Divanıhümayun"daki "Hümayun" Ne Anlama Gelir?

A) Merkez

B) Padişahla İlgili

C) Geniş

D) Karar Mercii

Cevap: B (Padişahla ilgili)

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın