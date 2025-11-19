Dijital Ünlüler Değil, Mahalle Komşusu Kazandırıyor: Nano Influencer Patlaması!

Reklamın en güçlü hali, reklam gibi görünmeyen reklamlardır.

Nano influencer’lar tam da bunu yapıyor.

2025’in yıldızı, ekranlarda gördüğümüz dijital ünlüler değil;

Instagram’da 500 takipçisi olan o içten ve güvenilir komşu.

