Dijital Ünlüler Değil, Mahalle Komşusu Kazandırıyor: Nano Influencer Patlaması!
Mega influencer’lara milyonlar verirken dönüş alamayan markalar sonunda gerçeği fark etti. Asıl satış, milyon takipçili fenomenlerde değil; sizin 2 sokak ötenizde yaşayan ve belki de 500 takipçisi olan doğal insanlarda. İşte 2025’in en büyük pazarlama trendi; Nano influencer devrimi.
Nano Influencer Nedir, Neden Bu Kadar Konuşuluyor?
Neden En Yüksek Dönüşüm Nano Influencer’da?
Satışı Patlatan Kombinasyon: Nano + Gerçek Deneyim
“Gerçek İnsanlar Satıyor.”
