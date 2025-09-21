Deniz Kenarında Dalga Sesine Karışacak Şarkılar
Deniz kenarında oturup dalga sesiyle huzur bulurken zihnimizden de binbir düşünce akıp gider. Bu anlarda çalacak şarkılar, sanki dalgalarla birlikte ruhunuza dokunur. İşte sizi bu huzurlu, duygusal ve büyülü anlara taşıyacak şarkılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Heart To Heart
2. Camping
3. I Was All Over Her
4. Chloe Moriondo
5. Single
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Show Me How
7. Louie Zong
8. Frog
9. Late Night Talking
10. Circles
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın