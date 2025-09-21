onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Deniz Kenarında Dalga Sesine Karışacak Şarkılar

etiket Deniz Kenarında Dalga Sesine Karışacak Şarkılar

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
21.09.2025 - 20:03

Deniz kenarında oturup dalga sesiyle huzur bulurken zihnimizden de binbir düşünce akıp gider. Bu anlarda çalacak şarkılar, sanki dalgalarla birlikte ruhunuza dokunur. İşte sizi bu huzurlu, duygusal ve büyülü anlara taşıyacak şarkılar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Heart To Heart

2. Camping

3. I Was All Over Her

4. Chloe Moriondo

5. Single

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Show Me How

7. Louie Zong

8. Frog

9. Late Night Talking

10. Circles

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın