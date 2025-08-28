onedio
Dans Etmek İçin Bahane Arıyorsan Bu Liste Tam Senlik

Ecem Bekar
28.08.2025 - 23:30

Evde yalnız mısın? İçinden bir kıpırtı mı yükseliyor? Hava mı güzel, moral mi bozuk? İşte tam da bu yüzden dans edebilirsin. Çünkü bazen müziği açıp kurtlarımızı dökmek için dev bir sebebe ihtiyacımız yok. Ufak bir kıvılcım yeter! Hazırsan seni yerinde durdurmayacak bahaneler listesiyle baş başa bırakıyoruz.

1. Dua Lipa – Don’t Start Now

2. Serdar Ortaç – Dansöz

3. Lara – Adam Gibi Adam

4. Lizzo – About Damn Time

5. Hepsi – Aşk Sakızı

6. Rihanna – Umbrella

7. Yonca Evcimik – Bandıra Bandıra

8. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

9. BLACKPINK – Kill This Love

10. Fatih Ürek – Hadi Hadi

11. Harry Styles – As It Was

12. Britney Spears – Toxic

13. Shakira – Whenever, Wherever

