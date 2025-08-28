Dans Etmek İçin Bahane Arıyorsan Bu Liste Tam Senlik
Evde yalnız mısın? İçinden bir kıpırtı mı yükseliyor? Hava mı güzel, moral mi bozuk? İşte tam da bu yüzden dans edebilirsin. Çünkü bazen müziği açıp kurtlarımızı dökmek için dev bir sebebe ihtiyacımız yok. Ufak bir kıvılcım yeter! Hazırsan seni yerinde durdurmayacak bahaneler listesiyle baş başa bırakıyoruz.
1. Dua Lipa – Don’t Start Now
2. Serdar Ortaç – Dansöz
3. Lara – Adam Gibi Adam
4. Lizzo – About Damn Time
5. Hepsi – Aşk Sakızı
6. Rihanna – Umbrella
7. Yonca Evcimik – Bandıra Bandıra
8. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z
9. BLACKPINK – Kill This Love
10. Fatih Ürek – Hadi Hadi
11. Harry Styles – As It Was
12. Britney Spears – Toxic
13. Shakira – Whenever, Wherever
