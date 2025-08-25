Daha Uygun Fiyata Çok Daha Fazlası mı?Huawei MatePad 11.5 İncelemesi
Kâğıt gibi ekranı, güçlü donanımı ve kutudan çıkan aksesuarlarıyla Huawei MatePad 11.5 (2025), premium tablet deneyimini daha ulaşılabilir hale getiriyor. Hem öğrenciler hem de profesyoneller için üretkenlikten eğlenceye kadar her senaryoda rakiplerini zorlayan bir denge sunuyor.
Huawei MatePad 11.5, hafif, şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip.
Kağıt dokulu ekranı, kalem ile birleşince müthiş bir deneyim sunuyor.
600 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme ile de fark yaratıyor.
Güçlü batarya ve 40 W Huawei SuperCharge ile şarjı hiç dert etmeyeceksiniz.
Bir şeyler izlemek de okumak da çok keyifli.
AppGallery ve GBox ile uygulama kullanımı konusunda da hiçbir sorun yok.
Bu devirde böyle kutu içeriği bulmak kolay değil.
Üstelik tüm bu artılar, çok daha avantajlı bir fiyata.
