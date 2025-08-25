Daha Uygun Fiyata Çok Daha Fazlası mı?Huawei MatePad 11.5 İncelemesi

Huawei MatePad 11.5 (2025), sadece 6,1 mm kalınlığı ve 515 gram ağırlığıyla neredeyse bir defter kadar ince ve hafif. Çantaya atıp her yere götürebileceğiniz bir boyutta. Violet ve Space Gray renkleriyle gelen gövde, tek parça metal tasarımıyla hem şık hem de dayanıklı.

Elinize aldığınıda hafiflik ve incelik noktasında gerçek bir taşınabilir cihaz olduğunu oldukça iyi şekilde hissettirdiğini söyleyebiliriz. Zaten segment olarak aynı yerde durduğu 11’’ iPad A16 gibi tabletlerden de daha ince bir tablet.