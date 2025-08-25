onedio
Daha Uygun Fiyata Çok Daha Fazlası mı?Huawei MatePad 11.5 İncelemesi

Huawei
Huawei - Onedio Üyesi
25.08.2025 - 17:32

Kâğıt gibi ekranı, güçlü donanımı ve kutudan çıkan aksesuarlarıyla Huawei MatePad 11.5 (2025), premium tablet deneyimini daha ulaşılabilir hale getiriyor. Hem öğrenciler hem de profesyoneller için üretkenlikten eğlenceye kadar her senaryoda rakiplerini zorlayan bir denge sunuyor.

Huawei MatePad 11.5, hafif, şık ve dayanıklı bir tasarıma sahip.

Huawei MatePad 11.5 (2025), sadece 6,1 mm kalınlığı ve 515 gram ağırlığıyla neredeyse bir defter kadar ince ve hafif. Çantaya atıp her yere götürebileceğiniz bir boyutta. Violet ve Space Gray renkleriyle gelen gövde, tek parça metal tasarımıyla hem şık hem de dayanıklı.

Elinize aldığınıda hafiflik ve incelik noktasında gerçek bir taşınabilir cihaz olduğunu oldukça iyi şekilde hissettirdiğini söyleyebiliriz. Zaten segment olarak aynı yerde durduğu 11’’ iPad A16 gibi tabletlerden de daha ince bir tablet.

Kağıt dokulu ekranı, kalem ile birleşince müthiş bir deneyim sunuyor.

Tablet ekranlarının çoğu parlama sorunuyla boğuşurken, Huawei MatePad 11.5’in ekranı adeta bir defter sayfası hissine ulaştıran PaperMatte teknolojisi fark yaratıyor. Nano seviyede işlenmiş yüzey, ışık yansımalarını %99 oranında azaltıyor. Sonuç: dışarıda güneş altında bile kâğıt gibi okunabilir bir ekran.

Üstelik uzun süreli kullanımda gözleri yormayan Eye Protection modlarıyla ders notu tutmak ya da e-kitap okumak çok daha rahat hale geliyor.

600 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme ile de fark yaratıyor.

Bu segmentteki iPad A16 ve Samsung Galaxy S10 FE gibi tabletlerle kıyaslandığında Huawei MatePad 11.5, 120 Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık ile de dengeleri değiştiriyor. 

Örneğin iPad A16’da 60 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık varken S10 FE’de ise 90 Hz yenileme hızı görüyoruz. Burada Samsung da 600 nit parlaklık sunuyor ancak Huawei MatePad 11.5’in çok daha ulaşılabilir bir fiyatı olduğunu söylemek gerek.

Tüm bu ekran özellikleri, MatePad 11.5’in çoklu görev, uygulama geçişleri ve el yazısı deneyimi sırasında gecikmesiz bir his vermesini sağlıyor.

Güçlü batarya ve 40 W Huawei SuperCharge ile şarjı hiç dert etmeyeceksiniz.

Huawei’nin tüm cihazlarında en güçlü yönlerinden biri de şüphesiz batarya ve şarj teknolojileri. MatePad 11.5 de 10100 mAh güçlü bir batarya ile geliyor ve 14 saatten fazla kesintisiz video oynatma süresi sağlıyor.

Bir şeyler izlemek de okumak da çok keyifli.

MatePad 11.5 ses konusunda da iddialı. Dört hoparlörlü sistem, Histen 9.0 ses algoritmasıyla desteklenmiş; film izlerken ya da oyun oynarken çevresel ses etkisini hissediyorsunuz.

11,5 inçlik kağıt dokulu ve göz sağlığınızı koruyan ekranı ve renk modu sayesinde çizgi roman veya dergi okumak da keyifli hale geliyor. Doğal ışık ve renklere yakın performansı sayesinde eğlenirken gözleriniz de yorulmuyor.

AppGallery ve GBox ile uygulama kullanımı konusunda da hiçbir sorun yok.

AppGallery’nin zaten oldukça geniş bir havuzu var. Doğrudan tabletinizde AppGallery'ye giriş yaparak binlerce uygulamaya erişebiliyorsunuz. 

Google hizmetleri gibi AppGallery’den direkt ulaşamadığınız uygulamalara ise GBox üzerinden indirerek kolayca ulaşabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken AppGallery üzerinden GBox indirmek ve GBox üzerinden Play Store'a girmek. Ardından Play Store üzerinden tüm Google servislerine sorunsuzca ulaşabilirsiniz.

Yani bu konuda bir kafa karışıklığı yaşamanıza gerek yok.

Bu devirde böyle kutu içeriği bulmak kolay değil.

Huawei MatePad 11.5’i rakiplerinden ayıran en önemli noktalardan biri Huawei M-Pencil (3. nesil) ve akıllı klavyenin kutudan çıkıyor olması. Yani ekstra para harcamadan doğrudan üretkenlik için hazır oluyorsunuz.

Rakiplerin artık kutulardan şarj adaptörünü bile çıkardığı bir dönemde bir tablet alıp kalemine, klavyesine, şarj aletine ayrıca para vermemek gerçekten büyük bir avantaj.

Üstelik tüm bu artılar, çok daha avantajlı bir fiyata.

Bu her şey dahil kutuyu hesaba kattığınızda, Huawei MatePad 11.5 (2025), 15.999 TL’lik fiyatıyla tam bir fiyat/performans cihazı olduğunu kanıtlıyor. 

Özellikle öğrenciler için bu fiyat aralığı sayesinde çok iyi bir seçenek haline gelecektir.

Eğer ben çok da klavye kullanmam diyorsanız, yine kalem ve diğer tüm aksesuarların dahil olduğu bir diğer versiyonu da 12.999 TL’ye satın alabilirsiniz.

İncelemek ve 700 TL değerindeki AMP115O700 kodu ile satın almak için tıklayın!

