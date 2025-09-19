onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Daha Gür ve Güçlü Saçlar İsteyenlere: Saç Dökülmesiyle Mücadelede Etkili Olan Ürünler

etiket Daha Gür ve Güçlü Saçlar İsteyenlere: Saç Dökülmesiyle Mücadelede Etkili Olan Ürünler

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 15:03

Işıl ışıl, parıl parıl, sırma gibi ve sağlıklı görünen saçlar için saç bakımınızı ve kullandığınız ürünleri gözden geçirmenizde fayda var. Özellikle saç dökülme problemi yaşayanların saç dökülmesiyle mücadele eden ürünleri rutinine eklemeli. Bu ürünler nedir diye soracak olursanız hemen aşağıya bakalım. 👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

From Natura Biberiye Yağı 30 ml

From Natura Biberiye Yağı 30 ml

Saç dökülmesiyle mücadelede biberiye yağının faydalarına değinmemiz lazım. Seyrek ve dökülmeye başlayan saçlara biberiye yağı adeta derman oluyor. Saç derisine dilediğiniz uçucu yağın içine bir damla biberiye yağı damlatarak rutininize ekleyebilirsiniz.

From Natura Biberiye Yağı 30 ml

Bioxcin Genesis Saç Dökülmesine Karşı Şampuan 300ml

Bioxcin Genesis Saç Dökülmesine Karşı Şampuan 300ml

Saç bakımında elbette şampuanlara da değineceğiz. Saç dökülmesi yaşayanların şampuan olarak Bioxcin kullanmasını öneriyoruz. İçeriği bitkisel ve pH oranı ciltlerle uyumlu.

Bioxcin Genesis Saç Dökülmesine Karşı Şampuan 300ml

Ducray Neoptide Expert Anti-Hair Loss and Growth Serum 2 x 50 ml

Ducray Neoptide Expert Anti-Hair Loss and Growth Serum 2 x 50 ml

Saç yapısını daha dayanıklı hale getiren Ducray, saç dökülmesi yaşayanların başvurması gereken bir sprey. Saç derinize spreyi sıktıktan sonra nazikçe masaj yapın. Durulamanıza gerek yokç

Ducray Neoptide Expert Anti-Hair Loss and Growth Serum 2 x 50 ml

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu 30 ml

Tüm saç tipleri için uygun olan Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu saçın beslenmesini amaçlıyor. Ayrıca saçı yumuşattığı için daha kolay taranmasını bile sağlıyor. 

Mix Mellow Milk Series Argan Yağlı Nemlendirici Saç Serumu 30 ml

Loreal Professionnel Aminexil Advanced Daha Gür ve Güçlü Saçlar için Dökülme Karşıtı Güçlendirici Aktivatör Serum 90 ml

Loreal Professionnel Aminexil Advanced Daha Gür ve Güçlü Saçlar için Dökülme Karşıtı Güçlendirici Aktivatör Serum 90 ml

Dökülme eğilimi gösteren saçlar için geliştirilmiş formülü, saç tellerini dayanıklı hale getiriyor. Saçların dolgun ve dayanıklı görünmesini sağlarken aynı zamanda saç köklerini uyararak saçın hızlı uzamasında etkili. Kuru ya da ıslak saça uygulanır ve durulama gerektirmez.

Loreal Professionnel Aminexil Advanced Daha Gür ve Güçlü Saçlar için Dökülme Karşıtı Güçlendirici Aktivatör Serum 90 ml

Faith In Nature Ejder Meyvesi Şampuan 400 ml

Faith In Nature Ejder Meyvesi Şampuan 400 ml

Boyalı saçların gücünü kaybettiği bir gerçek. Faith In Nature tam bu noktada zayıf ve boyalı saçları düşünerek ejder meyvesi ve uçucu yağlarla desteklediği şampuanıyla saçları dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor. Vegan olduğunu belirtelim.

Faith In Nature Ejder Meyvesi Şampuan 400 ml

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Urban Care Expert Series Grow Strong Saç Bakım Yağı 240 ml

Urban Care Expert Series Grow Strong Saç Bakım Yağı 240 ml

İçeriğindeki botanik yağlar, biotin ve kafein ile saçları beslemeyi hedefliyor. Sadece saç uzamasına değil, aynı zamanda saç uçlarındaki kırıklara karşı da mücadele eden bir ürün. Saç diplerinize uyguladıktan sonra 1 saat bekleyin ve saçınızı şampuan ile yıkayın.

Urban Care Expert Series Grow Strong Saç Bakım Yağı 240 ml

Clara Hygienics Pure Bloom Biberiye Saç Toniği 100 ml

Clara Hygienics Pure Bloom Biberiye Saç Toniği 100 ml

Saç köklerine nüfuz ederek destek sağlıyor ve aynı zamanda kepek sorunu yaşayanların da yardımına koşuyor. Dökülme problemi yaşıyorsanız saç derinize bu ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Clara Hygienics Pure Bloom Biberiye Saç Toniği 100 ml

Alls Biocosmetics Organik Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan 350 ml

Alls Biocosmetics Organik Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan 350 ml

Saç bakım rutininizi besleyici bir şampuan ile desteklemek istiyorsanız Alls Biocosmetics ile tanışmanız gerek. Doğal bileşenleriyle saçı ağırlaştırmaz, aksine hafifletir. Az köpürdüğü için saçta arınmış bir his bırakır. Organik sertifikasının olduğunu belirtelim.

Alls Biocosmetics Organik Dökülme Karşıtı Prebiyotik Şampuan 350 ml

John Frieda Full Repair İşlem Görmüş Saçlar İçin Saç Kremi 250 ml

John Frieda Full Repair İşlem Görmüş Saçlar İçin Saç Kremi 250 ml

Serum, şampuan, tonik ve yağ demişken saç kreminde de bir önerimiz olacaktı elbette! Yıpranmış saçların doğal görüntüsünü geri getirmeye yardımcı olurken saç dokusuna faydalı olan bileşenlere sahip. Saçları ağırlaştırmaz, bunu da belirtelim.

John Frieda Full Repair İşlem Görmüş Saçlar İçin Saç Kremi 250 ml

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın