Dağınık İnsanlar Aslında Daha mı Yaratıcı?
Bir alandaki dağınıklık bir dehanın izlerini taşıyor olabilir mi yoksa sadece üşengeç bir insanın izleri midir? Bu sorunun cevabı uzun zamandır araştırılıyor. Dağınıklığın özgürlük getirip getirmediği, özgürlük ile daha yaratıcı olup olunmadığı... Net söylemler olmasa da örnekler ve araştırmalar bize ipucu verebiliyor. Gelin, birlikte bakalım!
1. Einstein'ın masası dağınıktı!
2. Yenilikçi düşünmeyi teşvik ederken strese de neden olabilir...
3. Peki, diğer bilim insanlarının masaları nasıldı?
4. Herkesin yaratıcı olmasını sağlar mı?
5. O halde temizlik ve düzen de yaratıcılığı destekleyebilir.
6. Dağınıklık ile kimileri özgür olur, kimileri ise kaybolur...
7. Bitmemişlik duygusunun canlı tutulması iyi bir şey mi?
8. O zaman dağınıklık ne tamamen iyi ne de tamamen kötü!
