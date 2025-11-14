Dağınık İnsanlar Aslında Daha mı Yaratıcı?

Mesela Steve Jobs, Mark Twain ya da Leonardo da Vinci! Çalışma alanları ne durumdaydı acaba? Jobs çalışma alanını minimal tutarmış ama fikir üretme sürecinde karmaşa ile karşılaşırmış. Leonardo da Vinci'nnin de not defterleri, anatomik çizimleri ya da mühendislik çalışmaları aynı ortamda karışık halde bulunurmuş. Harika bir yazar olan Twain'in yazı masası da sürekli yarım bırakılmış sayfalar ile kaplıymış.

Ortak yanlarına bakalım! Fikirleri sabit ve düzenli değil... Ayrıca anlık olarak doğuyorlar. Aslında hepsi belirli bir iç düzene sahip olsa da dışarıda bakan bir göz kaos ile karşılaşıyor. Bu kaos görünümü bize yaratıcılığı gösterir.