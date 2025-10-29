onedio
Cumhuriyetimizin 102. Yılını Coşkuyla Karşılayan Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Cumhuriyetimizin 102. Yılını Coşkuyla Karşılayan Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.10.2025 - 11:06

Her sene olduğu gibi 102. yılında da Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde silah arkadaşlarının cesaretiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere özgürlüğün, eşitliğin ve aydınlık yarınların en büyük armağanı.

Ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anmayı unutmadı. Gelin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü isimlere birlikte bakalım! 🇹🇷❤️

Tarkan

Tarkan

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Başak Dizer

Başak Dizer
Demet Akalın

Demet Akalın

Eda Ece

Eda Ece

Zeynep Sever Demirel

Zeynep Sever Demirel

Birce Akalay

Birce Akalay

Derya Uluğ

Derya Uluğ
Boran Kuzum

Boran Kuzum

Enis Arıkan

Enis Arıkan

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Kubilay Aka

Kubilay Aka

Demet Akbağ

Demet Akbağ
İrem Derici

İrem Derici

Yalın

Yalın

Gülben Ergen

Gülben Ergen

