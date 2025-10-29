Cumhuriyetimizin 102. Yılını Coşkuyla Karşılayan Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları
Her sene olduğu gibi 102. yılında da Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde silah arkadaşlarının cesaretiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere özgürlüğün, eşitliğin ve aydınlık yarınların en büyük armağanı.
Ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anmayı unutmadı. Gelin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü isimlere birlikte bakalım! 🇹🇷❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarkan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nurgül Yeşilçay
Sinem Ünsal
Demet Özdemir
Başak Dizer
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Akalın
Eda Ece
Zeynep Sever Demirel
Birce Akalay
Derya Uluğ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boran Kuzum
Enis Arıkan
Kerem Bürsin
Kubilay Aka
Demet Akbağ
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İrem Derici
Yalın
Gülben Ergen
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın