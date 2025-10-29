Cumhuriyetimizin 102. Yılını Coşkuyla Karşılayan Ünlü İsimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Paylaşımları

Her sene olduğu gibi 102. yılında da Cumhuriyetimizi coşkuyla kutluyoruz. Atatürk’ün önderliğinde silah arkadaşlarının cesaretiyle kurulan Cumhuriyet, bizlere özgürlüğün, eşitliğin ve aydınlık yarınların en büyük armağanı.

Ünlü isimler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarıyla Cumhuriyetimizi, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını anmayı unutmadı. Gelin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medya hesaplarında paylaşan ünlü isimlere birlikte bakalım! 🇹🇷❤️