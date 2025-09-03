Clean Girl Akımı Yavaş Yavaş Bitiyor... Peki Cilt Bakımında Yeni Trend Ne?

Modern hayatın yoğun temposuna çok uygun bir trend olan Clean Girl, hızlı ve pratik bir güzellik rutini sunmasıyla herkes için erişilebilir bir akım haline geldi. Sosyal medyada minimalist ve doğal estetiği yansıtan bir ifade biçimi haline gelmesi ve küçükten büyüğe herkesin sosyal medyada duyup görmesi de bu trendin popülerliğini artıran bir başka önemli etken oldu.