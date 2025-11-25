Çitos Efe’nin Evrim Akın Açıklamasından Uzak Şehir Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
25 Kasım Salı TV dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Dikkat çeken başlıkları sizler için anbean aktarmıştık. Ancak ben özet seviyorum diyenlerdenseniz birkaçını sizler için derledik. Gelin 25 Kasım Salı TV dünyasında neler yaşanmış birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
24 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnelerini paylaştı.
Asena Keskinci, Akın tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatmıştı. Çitos Efe’ye de program sürecinde bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu.
Deha dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Pembe Dizi (Telenovela)" kategorisinde ödüle layık görüldü.
Kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük’ün hayranları çocukken de oyunculuk yaptığı dizileri geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting uzmanı, X hesabı üzerinden Latin Amerika'da en çok izlenen yerli dizileri açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın