Çitos Efe’nin Evrim Akın Açıklamasından Uzak Şehir Reytinglerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
25.11.2025 - 15:45

25 Kasım Salı TV dünyasında yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. Dikkat çeken başlıkları sizler için anbean aktarmıştık. Ancak ben özet seviyorum diyenlerdenseniz birkaçını sizler için derledik. Gelin 25 Kasım Salı TV dünyasında neler yaşanmış birlikte bakalım!

24 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu.

Geçtiğimiz haftaya oranla tüm kategorilerde reyting kaybetse de Uzak Şehir'in tek rakibi yine kendisi olmaya devam ediyor. Pazartesi günlerinde gündüz kuşağının etkisi ise devam ediyor.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnelerini paylaştı.

'Sahne bazlı düşüş yok. Grafik geçen haftayla neredeyse aynı. Boran'ın Deniz'i uzaktan izlemesi bir anda 1 puan artırıyor. En yüksek reyting de 'Boran sana baba mı diyor?' kısmında'

Asena Keskinci, Akın tarafından psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü anlatmıştı. Çitos Efe’ye de program sürecinde bir sorun yaşayıp yaşamadığı soruldu.

Efe Koçyiğit, soruları içtenlikle yanıtladı ve kendisinin bir problem yaşamadığını söyledi. Asena Keskinci ile yaşananlar hakkında ise bir fikri olmadığını ekledi.

Deha dizisi Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Pembe Dizi (Telenovela)" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Dizinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli mutluluğunu şu sözlerle açıkladı:

“Kocaman bir ekip işi, çok küçük bir ekip olarak geldik aslında.

Her zaman söylerim, çok büyük bir ekip işi. Bütün ekip arkadaşlarımız adına da buradayız. Çok teşekkür ederim, çok heyecanlıyım.'

Kariyerinde yükselişe geçen Burak Yörük’ün hayranları çocukken de oyunculuk yaptığı dizileri geçtiğimiz haftalarda paylaşmıştı.

Şimdiyse konu yine çocuk oyunculuğuna geldi ve kendisinin Arka Sokaklar’da da yer aldığı öğrenildi. Hatta Mesut Komiser’in oğlu Tunç karakterine hayat vermiş!

Reyting uzmanı, X hesabı üzerinden Latin Amerika'da en çok izlenen yerli dizileri açıkladı.

🇲🇽: Kızılcık Şerbeti (1,03MN)

🇦🇷: Aldatmak (6,54 rtg)*

🇨🇱: Leyla (506k)

🇪🇨: Yalı Çapkını (231k)

🇨🇴: Bir Küçük Gün Işığı (5,33 rtg)

🇺🇾: Sadakatsiz (280k)

🇨🇷: Yalı Çapkını (7,09 rtg)

🇵🇦: İyilik (283k)

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
