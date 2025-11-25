onedio
Uzak Şehir Geçtiğimiz Haftaya Oranla Reyting Kaybetti: 24 Kasım Pazartesi Reytingleri Belli Oldu

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
25.11.2025 - 12:36

24 Kasım Pazartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Uzak Şehir'in hükmünü sürdüğü pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftaya oranla hem Uzak Şehir hem de Cennetin Çocukları reyting kaybederken zirvenin adı yine değişmedi.

Reyting sonuçları ne oldu? Gelin birlikte inceleyelim...

24 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarına yine Uzak Şehir damga vurdu.

Geçtiğimiz haftaya oranla tüm kategorilerde reyting kaybetse de Uzak Şehir'in tek rakibi yine kendisi olmaya devam ediyor. Pazartesi günlerinde gündüz kuşağının etkisi ise devam ediyor.

25 Kasım Pazartesi Total Reyting Sonuçları

24 Kasım Pazartesi AB Reyting Sonuçları

25 Kasım Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları

