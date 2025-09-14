Cinsel Dürtülerine Göre Hangi Mitolojik Tanrısın?

Senin cinsel dürtülerin güçle, iktidarla ve baştan çıkarma sanatıyla besleniyor. Zeus gibi göz alıcı bir enerjin var ve girdiğin her ortamda baskın bir figürsün. Flörtte ve cinsellikte senin için strateji ve oyun çok önemli, çünkü her zaman bir adım önde olmak istiyorsun. Senin en sevdiğin şey hem bedensel hem de zihinsel olarak üstünlük kurmak. Karizmatik yapın seni çekici kılıyor ama dikkat, fazla egoya kapılırsan kalp kırabilirsin!