Cinsel Dürtülerine Göre Hangi Mitolojik Tanrısın?
Hazır ol, çünkü bu test seni içindeki tutkularla yüzleştirecek! Cinsel arzularınla ilgili vereceğin ipuçları senin karakterinle ilgili derinlikleri ortaya çıkarıyor olabilir! Kendini başka bir evrende mitolojik bir tanrı olarak hayal etsen, ne düşünürdün? Hangi mitolojik karakterle ruh eşi olduğunu öğrenmek için hemen teste başla! 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek başlayalım. 👇
2. Flört ederken seni en çok hangisi motive eder?
3. Karşı tarafın hangi hareketi seni büyüler?
4. 'Tutkulu bir aşk' sana ne ifade ediyor?
5. Yalnız kaldığında genelde ne hayal edersin?
6. Ufak bir hafta sonu kaçamağı yapacak olsan nasıl bir yer seçersin?
7. Karşı tarafı etkilemek için hangi numaranı yaparsın?
8. Söyle bakalım, en büyük zaafın ne?
Aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit!
Güç ve iktidar tanrısı Zeus!
Aşk tanrısı Eros!
Yeraltı ve gizem tanrısı Hades!
