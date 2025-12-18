Çin Düşen Doğum Oranları Sebebiyle Prezervatiflere Ek Vergi Hazırlığı Yapıyor

Söz konusu değişiklik, 2024’te yürürlüğe giren ve Çin’in vergi yapısını güncellemeyi hedefleyen yeni KDV düzenlemesine dahil edildi. Çin’de vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan KDV’ye ilişkin bu adım, resmi olarak nüfus politikalarıyla doğrudan ilişkilendirilmese de uzmanlar tarafından doğum oranlarını artırmaya dönük daha kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Çin, 30 yılı aşkın süre yürürlükte kalan tek çocuk politikasını sonlandırmasının ardından son on yılda doğumları teşvik etmeye yönelik farklı uygulamaları hayata geçirdi. Çocuk sayısı sınırı üçe çıkarılırken, bazı bölgelerde tüp bebek tedavilerine mali destek sağlandı, çocuk sahibi ailelere maddi teşvikler verildi ve evlenen çiftler için ücretli izin süreleri uzatıldı.