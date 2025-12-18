Çin Düşen Doğum Oranları Sebebiyle Prezervatiflere Ek Vergi Hazırlığı Yapıyor
Çin yönetimi, azalan doğum oranlarını tersine çevirmeye yönelik politikalar çerçevesinde doğum kontrol ürünlerine tanınan vergi ayrıcalığını sona erdiriyor. 1 Ocak itibarıyla prezervatifler başta olmak üzere çeşitli kontraseptifler yüzde 13 KDV kapsamına alınacak. Bu ürünler, ülkede KDV uygulamasının başladığı 1993’ten bu yana vergi dışı tutuluyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Tek çocuk" politikasının ardından yeni düzene geçiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğum masrafları da devlet tarafından kapsam altına alındı.
Ülke nüfusu düşmeye başladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın