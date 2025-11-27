Çin'de Tarihin En Büyük Yangınlarından Biri Yaşanıyor: Şimdiye Kadar 75 Kişi Öldü 280 Kişiden Haber Alınamıyor

Yangında şu ana dek aralarında bir itfaiyecinin de olduğu 75 kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 76 yaralıdan 28'inin sağlık durumunun ciddi, 15'inin ise kritik olduğu kaydedildi.

Dün öğle saatlerinde 1900'den fazla dairenin bulunduğu Wang Fuk Sitesi'nde başlayan yangın, binaların tadilatı için dış cepheye kurulu bambu iskeleler ve yanıcı izolasyon malzemeleri yüzünden hızla yayılmıştı. Yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı tahmin edilen sitede alevlerin sardığı 7 apartmandaki yangından 3'ü kontrol altına alınırken itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını 24 saati aşkındır sürdürüyor.

İtfaiye ekiplerinin siteden aldıkları yardım çağrılarının büyük bölümüne yanıt verdiği, 279 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.