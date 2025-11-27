Çin'de Tarihin En Büyük Yangınlarından Biri Yaşanıyor: Şimdiye Kadar 75 Kişi Öldü 280 Kişiden Haber Alınamıyor
Hong Kong İtfaiyesi yetkilileri, olay mahallinde düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamada can kaybı ve yaralı sayısının arttığını belirtti.
3 şüpheli gözaltına alındı!
Öğle saatinde olması büyük can kaybını önledi
5. seviye alarm verildi!
Devlet Başkanı Şi'den başsağlığı
