Cilt Tipine Göre Duş Sonrası Bakımda Kullanman Gereken Şey Ne?

miray soysal - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 15:01

Her cilt farklıdır, dolayısıyla herkesin duş sonrası ihtiyacı da kendine özeldir. Kimimizin cildi nem ister, kimimiz sadece ferah bir dokunuşla yetiniriz. Önemli olan cildini tanımak ve ona en iyi gelen ürünü bulmak. İşte bu test tam da bunun için! Birkaç basit soruya cevap ver, sana en uygun duş sonrası bakım ürününü birlikte keşfedelim. 

O zaman hemen başlayalım👇

1. İlk sorumuzla başladık bile! Cildinin genel durumu nasıl?

2. Peki, cildinin en büyük sorunu ne?

3. Duştan sonra cildinde kuruluk hissi oluyor mu?

4. Duşta hangi sıcaklıkta suyu tercih edersin?

5. Duştan sonra cildinde hassasiyet oluyor mu?

6. Hangi mevsimde cildinle ilgili daha fazla sorun yaşıyorsun?

7. Ne sıklıkla nemlendirici kullanıyorsun?

8. Son olarak, cildinden ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!

Vücut Yağı!

Duştan sonra “her yerim kupkuru oldu” diyorsan, nemlendiriciden bile etkili bir çözüm arıyorsun demektir. O zaman sana tavsiye edebileceğimiz en iyi şey: vücut yağları! Özellikle senin gibi kuru ve hassas ciltler için mükemmel bir seçimdir. Duştan hemen sonra nemli cilde uygulandığında suyu hapseder ve kadifemsi bir yumuşaklık sağlar. Hindistan cevizi, badem veya argan yağı gibi doğal içerikler cildini derinlemesine besler. Üstelik mis gibi kokularıyla günün yorgunluğunu da alır. Düzenli kullanımda cildin pürüzsüz ve parlak bir dokuya kavuşacaktır.

Vücut serumu!

Cildin mat görünüyor ve ışıltısını kaybettiğini mi hissediyorsun? O hâlde sıradan losyonlar sana yeterli gelmeyebilir. Bu noktada vücut serumları imdadına yetişir! İnce yapılı olmalarına rağmen derinlemesine nem ve besin sağlarlar. E vitamini, C vitamini veya hyaluronik asit içeren serumlar cildine parlak bir ışıltı kazandırır. Düzenli kullanımda cildin daha sıkı ışıl ışıl görünür. Duştan sonra nemli cilde uyguladığında etkisini anında fark edebilirsin.

Vücut losyonu!

Cildin ne çok kuru ne de çok yağlıysa, hafif formüllü bir vücut losyonu tam sana göre! Losyonlar, cilde ağırlık hissi vermeden nem sağlar ve tazelik hissini korur. Özellikle ferahlatıcı etkisiyle harika bir rahatlama sunar. Aloe vera, salatalık veya yeşil çay özlü ürünler bu etkiyi güçlendirir. Hızla emilen yapıları sayesinde giyinmeden önce bile rahatlıkla kullanabilirsin. Duştan sonra cildine ipeksi bir dokunuş katmak istiyorsan, losyon senin en pratik kurtarıcın olmaya çalışacak.

Nemlendirici!

Duştan sonra cildin hızla kuruyor ve gergin bir his bırakıyorsa, güçlü bir nemlendirici senin için olmazsa olmaz. Ilık duşun ardından vücudun su kaybeder ve nem bariyerin zayıflar. Bu yüzden suyu ciltten hapsetmek için duştan hemen sonra krem sürmek çok önemli. Shea yağı, badem yağı ya da hyaluronik asit içeren kremler cildine derinlemesine bakım sağlar. Kokusuz, yoğun yapılı bir nemlendirici gün boyu yumuşaklık verir. Özellikle kış aylarında bu adımı atlama; cildin sana ışıl ışıl bir teşekkür edecek.

