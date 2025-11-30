Cilt Tipine Göre Duş Sonrası Bakımda Kullanman Gereken Şey Ne?
Her cilt farklıdır, dolayısıyla herkesin duş sonrası ihtiyacı da kendine özeldir. Kimimizin cildi nem ister, kimimiz sadece ferah bir dokunuşla yetiniriz. Önemli olan cildini tanımak ve ona en iyi gelen ürünü bulmak. İşte bu test tam da bunun için! Birkaç basit soruya cevap ver, sana en uygun duş sonrası bakım ürününü birlikte keşfedelim.
O zaman hemen başlayalım👇
1. İlk sorumuzla başladık bile! Cildinin genel durumu nasıl?
2. Peki, cildinin en büyük sorunu ne?
3. Duştan sonra cildinde kuruluk hissi oluyor mu?
4. Duşta hangi sıcaklıkta suyu tercih edersin?
5. Duştan sonra cildinde hassasiyet oluyor mu?
6. Hangi mevsimde cildinle ilgili daha fazla sorun yaşıyorsun?
7. Ne sıklıkla nemlendirici kullanıyorsun?
8. Son olarak, cildinden ne kadar memnunsun? Puanla bakalım!
Vücut Yağı!
Vücut serumu!
Vücut losyonu!
Nemlendirici!
