Cilt Bakımında Serum Dosyasını Açmaya Devam Ediyoruz: Salisilik Asit Nedir, Ne İşe Yarar?
Serumlar sayesinde cildin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz! Her serumun kendine özgü bir amacı olur. Buna göre dokuları ve uygulama zamanları vardır. Bunlardan biri salisilik asit içeren serumlar! Bu serumların kullanım sıklığı, dokuları ve amacı nedir gelin birlikte bakalım!
1. Cildin dengeli hissetmesine yardımcı olur.
2. Rutin içine yerleştirmeniz daha rahat hissettirebilir.
3. Gözenek görünümünü desteklemeye çalışır.
4. Cilde parlaklık kazandırmayı hedefler.
5. Hassasiyet oluşumuna dikkat edilmelidir.
6. Cildin ihtiyaçlarına göre ne kadar kullanılacağı belirlenebilir.
7. Cildin ferah hissetmesine katkı sağlar.
8. Diğer aktiflerle uyumlanabilir.
