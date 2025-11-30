Cilt Bakımında Serum Dosyasını Açmaya Devam Ediyoruz: Salisilik Asit Nedir, Ne İşe Yarar?

Salisilik asti ne kadar kullanmanız gerektiği cildinizin yapısına ve ihtiyacına göre değişir. Ayrıca hangi ürünlerle birlikte kullandığınız da önemlidir. Bu yüzden cilt yapınızı anlayarak işe başlamalısınız. Daha sonra serumun size sunacağı nimetlere bakarak ihtiyacınız olup olmadığını anlamalısınız. Kullandığınız diğer ürünler ile içerikleri uyumlu ise miktarını ayarlayarak kullanabilirsiniz.