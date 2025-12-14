onedio
Soğuk Havaya Cildinin Tahammülü Olmayanlara: Kuruyan Cildin İçin Aralık Ayına Özel Bakım Rutini

Özge
14.12.2025 - 15:01

Cilt, insanın en değerli uzvudur ve doğru bakım cildini destekleyerek tüm bedenin ışıl ışıl parlamasına katkı sağlar. Kış ayları ise cilt bakım rutinlerini düzenlemek için en ideal dönemlerden biridir. Çünkü soğuyan havayla birlikte cilt gereksinimleri de değişmeye başlar. Soğuk havaların ciltte oluşturacağı koşulları önlemeye çalışmak için belirli adımlara dikkat etmek gerekir. Cilt bakım rutinlerinde yapılacak basit ama etkili düzenlemelerle sen de bütün bir kış boyunca cilt ışıltısını artırabilir ve pürüzsüz görünüme kavuşabilirsin.

1. Cildini nazikçe temizle.

Kış aylarında kullanılan temizleyici içerikleri değiştirmen gerekebilir. Cildin ek koruma katmanına gereksinim duyduğu bu dönemde, doğal içerikli ve nazik temizleyiciler kullanarak bakım rutinine doğru başlangıç yapabilirsin. Cildi yumuşakça temizleyen malzemeler, kendini daha rahat ve taze hissetmene yardımcı olabilir.

2. Yoğun nem desteğine odaklan.

Soğuk hava, ciltteki su kaybını artırarak hassasiyet ve kuruluk hissi yaratabilir. Cildin danem ihtiyacının arttığı kış aylarında, cildini temiledikten sonra yoğun nemlendirme adımına odaklanabilirsin. Özellikle yanak, alın ve dudak çevresi gibi bölgeleri tüm gün tekrar tekrar nemlendirerek cilt ışıltısını koruyabilirsin. Böylece gün içinde kendini daha konforlu hissedebilir ve ışıltılı görünebilirsin.

3. Göz altı bölgesini unutma.

Nemlendirme adımında en sık atlanan bölgelerden biri göz altıdır. Yüzün geri kalanına kıyasla daha ince yapıda olan bu bölgeye oldukça nazik davranman gerekir. Göz altını korumaya yönelik özel bakım ürünleriyle bu bölgenin sıkılaşmasına katkı sağlayabilir ve genç görünümün temelini oluşturabilirsin.

4. Serumların gücünden faydalan.

Serumlar, söz konusu cilt bakımı olduğunda devreye giren süper güçler gibidir. Günlük bakımın farklı aşamalarında kullanacağın çeşit çeşit serum ile cildin tüm gereksinimlerini etkili şekilde karşılamaya destek olabilirsin. Hyaluronik asit gibi yoğun nem veren, C vitamini gibi parlaklık katan ve cildi sıkılaştıran peptitler sayesinde cildinde güçlendirici etki elde edebilirsin. Doğru serumu doğru zamanda kullanmak, cildin rüzgar gibi dış etmenlerden etkilenmesini önleyebilir.

5. Ürün içeriklerine dikkat et.

Kış aylarında cilt kendini daha gergin hissedebilir. Kullandığın ürün içeriklerinin su bazlı ve doğal olması, cildi ferahlatmaya yardımcı olur. Bu nedenle tercih ettiğin cilt bakım ürünlerinin içeriklerini gözden geçirerek daha dengeli ve parlak bir görünüm kazanabilirsin.

6. Düzenli maske kullan.

Maskeler de tıpkı serumlar gibi haftalık rutinlere eklenmesi gereken ürünlerdir. Kış aylarında haftada 1-2 kez uygulayacağın nem maskeleri ile cildin ihtiyaç duyduğu desteği sağlayabilirsin. Derinlemesine temizlik ihtiyacı için ise kil maskeleri kullanabilir, cildin yumuşak şekilde arınmasına yardımcı olabilirsin.

7. Elleri ve boyun bölgesini unutma.

Soğuyan havalar sadece yüzü değil, tüm vücudu etkiler. Bu nedenle gün içinde elleri ve boyun bölgesini de nemlenmdirmen büyük önem taşır. Bu bölgeleri tekrar tekrar nemlendirerek genel bakım hissini artırabilir ve soğuk havanın yol açabileceği hassasiyet hissini azaltabilirsin.

8. Ilık su kullan.

Yüzünü yıkarken veya duş alırken kullanacağın suyun sıcaklığı ciltteki nem hissini etkileyebilir. Özellikle aşırı sıcak su, cildin su kaybını artırabilir. Bunun yerine ılık su kullanırsan cildin daha rahat hissetmesini sağlayabilirsin. Ardından uygulayacağın bakım adımlarıyla cildin daha taze ve parıltılı görünmesine yardımcı olabilirsin.

9. İç ortamı havalandır.

Kış aylarında iç mekanda kullanılan klima ve ısıtıcı gibi cihazlar, ortamdaki nemi düşürebilir. Bu da cilt üzerinde gerginlik hissi yaratabilir. Bu durumun etkisinden korunmak için odayı düzenli olarak havalandırman veya hava kalitesini artıran cihazlar kullanman gerekebilir. Böylece yaşam alanını daha konforlu ve rahat hale getirebilir, cildin pürüzsüz görünmesini sağlayabilirsin.

10. Gece rutinini zenginleştir.

Cilt, uyku sırasında beslenir. Gece rutinine ekleyeceğin zengin içerikler cildin dinlenirken rahatlamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle akşam saatlerinde daha yoğun nemlendiriciler ve serumlar kullanman, ışıltılı görünümüne katkı sağlayabilir. Dudaklarda balm kullanarak ve besleyici serumlardan faydalanarak cildin gece boyunca yumuşak hissetmesini destekleyebilir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
