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Cilt Bakımı Konusunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak İçin Ne Yapmalısın?

etiket Cilt Bakımı Konusunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak İçin Ne Yapmalısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 20:01

Cilt bakımında hem zaman kazanmak hem de etkili sonuç almak istediğini duyduk! 🕒✨ 'Bir taşla iki kuş' vurmak için neler yapabileceğini bulabileceğin bu testimizle cilt bakım rutinini iyileştirmene yardımcı olacağız.

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1. Sabah uyandın, aynada bir sivilceyle göz göze geldin. İlk tepkin ne olur?

1. Sabah uyandın, aynada bir sivilceyle göz göze geldin. İlk tepkin ne olur?

2. Peki sabahları cildini nasıl temizliyorsun?

3. Devam ediyoruz! Nemlendirici seçerken önceliğin nedir diye sorsak?

3. Devam ediyoruz! Nemlendirici seçerken önceliğin nedir diye sorsak?

4. Güneş kremi kullanma sıklığın nedir?

4. Güneş kremi kullanma sıklığın nedir?

5. Makyaj temizleme rutinini öğrenebilir miyiz?

5. Makyaj temizleme rutinini öğrenebilir miyiz?
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6. Sence beslenme düzeninin cilt sağlığınla bir ilgisi var mı?

7. "Burada ne güzel cilt bakımı yapılırdı!" dediğin bir banyo seçer misin?

8. Son sorudayız! Yeni bir ürün deneyeceksen nasıl karar verirsin?

Güneş kremini bulutlu günlerde bile kullanmalısın!

Güneş kremini bulutlu günlerde bile kullanmalısın!

Cilt bakımına ılık suyla yüz yıkamak kadar rahat yaklaşıyorsun! 😌 Güneş kremi bazen gereksiz gibi gelse de şunu unutma: Cilt lekeleri genellikle SPF’siz geçen günlerin hatırası oluyor. İstersen nemlendiricini SPF’li bir ürünle değiştirerek tek adımda iki işi halledebilirsin. Hem pratik, hem etkili. Ama baskı yok!

Cilt bakım serumlarına bir şans ver!

Cilt bakım serumlarına bir şans ver!

Az ürünle maksimum etkiyi seviyorsun. Bu elbette güzel bir şey! 🎯 Ama şunu düşünmeden edemedik: Serumları gereksiz buluyor gibisin. Oysa cildin yaşlandıkça hyaluronik asit veya peptid gibi bileşenler nemlendiricinin tek başına yetemediği noktalarda destek olabilir. İstersen hafif bir serumla küçük bir deneme yapabilirsin. Tabii zorunluluk değil, sadece bir öneri!

Kullandığın cilt bakım ürünlerini biraz azaltsan nasıl olur?

Kullandığın cilt bakım ürünlerini biraz azaltsan nasıl olur?

Yeni ürünler denemek senin için bir hobi gibi! Ama cildin bazen 'Yeter artık!' diye isyan edebilir. Trendleri denemeden önce içerik listesine şöyle bir göz atman yeterli. Örneğin parlatıcı tonik diye satılan bir üründe cildine iyi gelmeyecek bir bileşen varsa hemen rafa kaldır. Cilt bakımında 'less is more' bazen iyi bir strateji olabilir.

Başucuna makyaj temizleme mendilleri koyabilirsin!

Başucuna makyaj temizleme mendilleri koyabilirsin!

Cildini dinliyor ve neye ihtiyacı olduğunu biliyorsun.  Ara sıra makyajla uyumak gibi küçük kaçamaklar yapsan da genelde dengelisin. Bir tavsiye: Yastığının yanına makyaj temizleme mendili koy. Unutsan bile hatırlatıcı işlevi görür! Ayrıca cildin yorgunsa bir gün sadece temizlik + nemlendirici yapıp dinlendirebilirsin. Her şey kontrolünde!

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Ma Belle
Ma Belle
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