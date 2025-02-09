Cilt Bakımı Konusunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak İçin Ne Yapmalısın?

Az ürünle maksimum etkiyi seviyorsun. Bu elbette güzel bir şey! 🎯 Ama şunu düşünmeden edemedik: Serumları gereksiz buluyor gibisin. Oysa cildin yaşlandıkça hyaluronik asit veya peptid gibi bileşenler nemlendiricinin tek başına yetemediği noktalarda destek olabilir. İstersen hafif bir serumla küçük bir deneme yapabilirsin. Tabii zorunluluk değil, sadece bir öneri!