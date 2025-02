Cilt Bakımı Konusunda Bir Taşla İki Kuş Vurmak İçin Ne Yapmalısın?

Yeni ürünler denemek senin için bir hobi gibi! Ama cildin bazen 'Yeter artık!' diye isyan edebilir. Trendleri denemeden önce içerik listesine şöyle bir göz atman yeterli. Örneğin parlatıcı tonik diye satılan bir üründe cildine iyi gelmeyecek bir bileşen varsa hemen rafa kaldır. Cilt bakımında 'less is more' bazen iyi bir strateji olabilir.