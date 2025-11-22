Cildini Neme Doyuracak Bakım Rutini Bu Testin Sonunda!
Cildin bazen kuru, bazen yağlı, bazen de ne istediğini söylemeyen bir yapboz gibi mi davranıyor? Merak etme, bunu hepimiz yaşıyoruz. Testimiz, cildinin aslında hangi neme ve hangi bakıma ihtiyaç duyduğunu adım adım ortaya çıkaracak. Hazırsan başlıyoruz!
1. Aynaya baktığında ilk hangi düşünce geliyor?
2. Sabah yüzünü yıkadıktan 5 dakika sonra cildin nasıl oluyor peki?
3. Cildin en çok hangisinden tetikleniyor?
4. Cilt bakımına yaklaşımın nasıl?
5. Ürün satın alırken en çok dikkat ettiğin şey ne olur?
6. Burası önemli! Cildin günün hangi saatinde en iyi görünür?
7. En sık tekrarladığın cilt bakım hatası hangisi?
8. Son olarak gün içinde nem ihtiyacını en çok ne tetikliyor?
Cildin yoğun ve derin bir neme ihtiyaç duyuyor!
Cildin hafif ama dengeli bir nem rutinine ihtiyaç duyuyor!
Cildin sakin ve dengeli bir bakıma ihtiyaç duyuyor!
Cildin yağ kontrolü sağlayan ve dokuyu düzenleyen bir bakıma ihtiyaç duyuyor!
