Cildim Bir Türlü Nemlenmiyor Diyenlere: Kuru Cilt İçin En Etkili Nemlendiriciler

Meryem Hazal Çamurcu
27.11.2025 - 15:01

Kuru cildin bir türlü istediğin gibi nemlenmiyor olabilir. Aslında etkili nemlendiriciler uyguladığında kuru cildini nemlendirmen mümkün. Etkili ve cildini doğru şekilde nemlendirecek bazı ürünleri senin için derledik. Nelermiş bu nemlendiriciler bakalım mı?

Bioderma Atoderm Krem Ultra

Bioderma Atoderm Krem Ultra

Kuru bir cildin varsa ultra nemlendiricili bu kremi deneyebilirsin. Besleyici ve koruyucu krem sayesinde kuru cildin tam istediğin gibi nemleniyor. 24 saat boyunca cildi nemlendiren etkisi olan krem hem vücut hem yüz için uygun. Bioderma krem hem korumaya yardımcı oluyor hem besliyor hem de nemlendiriyor. 

La Roche Posay Effaclar Duo+M Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Bakım Kremi

La Roche Posay Effaclar Duo+M Yağlı Ve Akneye Eğilimli Ciltler için Yüz Bakım Kremi

Yağlı ve akneye eğilimli cildin için kullanabileceğin bir krem arıyorsan bu ürüne bakabilirsin. Makyaj bazı olarak da kullanılabilen krem içeriği ile koyu leke görünümüne karşı bakım sağlıyor. Yapışkan his bırakmadığı için sürdükten sonra rahatsız etmiyor.

From Natura Rose Nemlendirici Güzellik Kremi

From Natura Rose Nemlendirici Güzellik Kremi

Derinlemesine nemlendiren ve ferahlatan kremle cildin çok daha güzel görünüyor. İçeriğinde gül suyu, Hyaluronik Asit ve Shea Yağı olan krem kuru ve hassas cilt tiplerinin kullanımına uygun. Papatya ekstresi ise cilde ferahlık veriyor.

Avene Tolerance Hydra-10 Fluid Nemlendirici

Avene Tolerance Hydra-10 Fluid Nemlendirici

Normal ve karma cildin için kullanabileceğin nemlendirici kremi bebekler, çocuklar ve yetişkinler kullanabiliyor. Cildi yoğun şekilde nemlendiren formülüyle cildinin kuru hissi yok oluyor. Kullandıktan sonra ciltte yağlı bir his bırakmaması tercih sebebi.

The Purest Solutions Hydration Booster Daily Moisturizing Cream

The Purest Solutions Hydration Booster Daily Moisturizing Cream

Cildinin daha parlak ve dolgun görünmesine yardımcı olacak krem ihtiyaç duyduğun neme de cildini doyuruyor. Vegan ve hayvan dostu içeriğiyle tercih sebebi olan krem aynı zamanda yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı oluyor. Tüm cilt tiplerinin kullanması da mümkün.

Dermoskin Ato Probiyotik Krem

Dermoskin Ato Probiyotik Krem

Kuru ciltlerin kullanabileceği krem, yoğun bir nemlendirme sağlıyor. Kuru ya da çok kuru bir cildin varsa bu krem senin için ideal. Çok sık el ve yüz yıkamaya da bu krem uygun. Cildinin ihtiyacı olan bölgesine günde 1 ya da 2 kere sürmen mümkün.

Cream Co. Moisturizer Face Cream

Cream Co. Moisturizer Face Cream

Cildi nemlendirmek için uygun kremlerden biri olan krem cildini aydınlatmaya da yarıyor. Antioksidan bakım da sağlayan kremle cildin pürüzsüzleşiyor. Hem cildimi nemlendirsin hem de bakım yapsın diye bir krem arıyorsan bu ürünü denemeni öneririz. 

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Tüm ailenin kullanabileceği krem, cilde bakım yapıyor. Yüze veya vücuda kullanılabilecek kremin içeriğinde termal su bulunuyor. Bu içeriği sayesinde cilde ferahlık veriyor. Hassas cildin varsa bu kremi kullanabilirsin. 

Embryolisse Lait Creme Fluide

Embryolisse Lait Creme Fluide

Cildine yumuşaklık veren krem aynı zamanda pürüzsüz bir cilde kavuşmana da yardımcı oluyor. Ekonomik ambalajı sayesinde cebinin de dostu. İçeriğinde Shea yağı, balmumu, aloe vera ve soya proteinleri bulunuyor. Hangi cilt tipine sahip olursan ol bu kremi kullanman mümkün.

Bepanthol Derma Nemlendirici Besleyici Yüz Bakım Kremi

Bepanthol Derma Nemlendirici Besleyici Yüz Bakım Kremi

Nemlendirici kremin aynı zamanda besleyici etkisi de var. Çok kuru ve hassas ciltlerin kullanabileceği kremin su bazlı bir formülü var. İçinde Shea butter ve argan yağı olan kremi yüzünü temizledikten sonra günlük olarak uygulayabiliyorsun.

Meryem Hazal Çamurcu
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
