Cevaplarına Bakarak Kan Grubunu Tahmin Ediyoruz!

Senin cevapların yüksek enerji, kontrol ihtiyacı ve rekabetçi bir ruhu işaret ediyor. Hayata karşı reflekslerin hızlı; beklemekten ve belirsizlikten hoşlanmıyorsun. İnsanlar seni çoğu zaman güçlü ve net biri olarak algılıyor. 0 Rh (+) kan grubuna sahip kişiler genelde ortamın doğal lideri olur. Risk almaktan çekinmez, mücadeleyi canlı tutar. Film sahnelerinde bile kazanan karaktere odaklanman tesadüf değil; sen hikâyenin merkezinde olmayı seviyorsun. Zaman zaman sabırsız ve fazla direkt olabilirsin ama bu seni geri çekmez. Senin dünyanda hayat, hareketsiz kaldığında anlamını yitirir.