Cevaplarına Bakarak Kan Grubunu Tahmin Ediyoruz!
Kan grubun sadece bir sağlık bilgisi değil; tepkilerini, hayata yaklaşımını, insanlarla kurduğun bağı ve hatta zevklerini bile ele veriyor olabilir. Bu testte sana kan grubunu doğrudan sormuyoruz. Onun yerine; verdiğin kararlar, seçtiğin sahneler ve reflekslerin üzerinden kan grubunu (+ / – etkisiyle) tahmin etmeye çalışıyoruz.
Hazırsan başlayalım!
1. Kendini hangi renk olarak görüyorsun?
2. Peki, seçme şansın olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangisinde yaşamak isterdin?
3. Kendini bir hayvanla özdeşleştirmen gerekse?
4. Bu akşam film gecesi; ne izleyeceksin?
5. Hangi mevsimde daha mutlu oluyorsun?
6. Şu an olsa hangisini yersin?
7. Genelde hangi içeceği tercih edersin?
8. Hangi spor sana daha uygun?
9. Para kazanma derdin olmasa hangi mesleği yapmak isterdin?
10. Son olarak, sence senin zayıf noktan ne?
0 Rh (+)
0 Rh (–)
A Rh (+)
A Rh (–)
B Rh (+)
B Rh (–)
AB Rh (+)
AB Rh (–)
