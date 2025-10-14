onedio
article/comments
article/share
Haberler
Onedio Özel
Cenk Gürsoy, Afro House Ritmini Anadolu ve Orta Doğu Tınılarıyla Harmanlıyor

Cenk Gürsoy, Afro House Ritmini Anadolu ve Orta Doğu Tınılarıyla Harmanlıyor

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.10.2025 - 14:52

Müzik sahnesinin yükselen yeteneklerinden Cenk Gürsoy, Afro House türüne getirdiği özgün ve kültürel derinlikli yorumla dikkatleri üzerine çekiyor. Sanatçı, merakla beklenen yeni teklisi 'Kaleidoscope' için, Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Black Coffee’nin hit parçası 'Horizon Red'de yer alan ünlü Kıbrıslı vokalist Zoe Kypri ile bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cenk Gürsoy, elektronik müziğin evrensel dili olan House ritimlerini, Anadolu ve Ortadoğu coğrafyalarının kadim enstrümanları ve ezgileriyle ustaca birleştiriyor. Bu sentez, onu global Afro House sahnesinde farklı bir konuma taşıyor. Gürsoy'un müziği; ney, bağlama gibi geleneksel tınıları modern beat’lerle harmanlayarak dinleyicilere hem tanıdık hem de yeni bir keşif alanı sunuyor.

'Kaleidoscope' adlı yeni parça, sanatçının bu çok katmanlı müzikal vizyonunu uluslararası bir platforma taşıyor. Parçada, Zoe Kypri’nin güçlü ve mistik vokali, Gürsoy’un coğrafi sınırları aşan prodüksiyonuyla buluşuyor. Şarkının dinleyicilere yalnızca dans ritimleri değil, aynı zamanda derin bir kültürel yolculuk vadettiği belirtiliyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın