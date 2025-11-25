onedio
Canan Karatay’ın Eşi Dr. Ali Başak Karatay Kimdir? Dr. Ali Başak Karatay Neden Vefat Etti?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.11.2025 - 10:47

Canan Karatay’ın eşi Dr. Ali Başak Karatay hayatını kaybetti. Peki Dr. Ali Başak Karatay kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? Canan Karatay’la özel hayatı, kariyeri ve tüm detaylar içeriğimizde…

Dr. Ali Başak Karatay Kimdir, Kaç Yaşında?

1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Dr. Ali Başak Karatay kariyerini akademik alanda sürdüren isimlerden biriydi. ABD'de Syracuse Üniversitesi'nde yükseköğrenimini tamamlamış ve ardından Türkiye'de felsefe eğitiminin gelişimine yönelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü'nün kurucularındandı. Güncel olarak ise İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Dr. Ali Başak Karatay Neden Vefat Etti?

Birkaç sağlık problemi olduğu bilinen Dr. Ali Başak Karatay’ın henüz ölüm nedenine dair net bir açıklama yapılmadı. 78 yaşında hayatını kaybeden Dr. Ali Başak Karatay’ın cenazesi 26 Kasım Çarşamba günü defnedilecek.

Dr. Ali Başak Karatay Özel Hayatı

Canan Karatay ile 46 yıllık birliktelikleri vardı. Canan Karatay’ın eşi için söylediği, 'Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı' sözleri hafızalara kazınmıştı. İkilinin evliliklerinden 42 yaşında bir oğulları var.

