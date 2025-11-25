Canan Karatay’ın Eşi Dr. Ali Başak Karatay Kimdir? Dr. Ali Başak Karatay Neden Vefat Etti?

Canan Karatay ile 46 yıllık birliktelikleri vardı. Canan Karatay’ın eşi için söylediği, 'Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı' sözleri hafızalara kazınmıştı. İkilinin evliliklerinden 42 yaşında bir oğulları var.