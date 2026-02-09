onedio
Çalışırken Mesainin Hızlı Bitmesini Sağlayan 10 Parça

Ceren Özer
09.02.2026 - 19:16

Mesai saatlerinin geçmek bilmediği, yelkovanın yerinde saydığı o günleri hepimiz biliyoruz. 'Bitse de gitsek' modundan çıkıp zamanı ışık hızına almanı sağlayacak hayat kurtaran o listeyi hazırladık.

1. Daft Punk - Harder, Better, Faster, Stronger

2. Queen - Don't Stop Me Now

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. Sertab Erener - Rengarenk

5. Imagine Dragons - Believer

6. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk

7. Manga - Cevapsız Sorular

8. Tame Impala - The Less I Know The Better

9. Bon Jovi - It's My Life

10. Gorillaz - Feel Good Inc.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
