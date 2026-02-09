Çalışırken Mesainin Hızlı Bitmesini Sağlayan 10 Parça
Mesai saatlerinin geçmek bilmediği, yelkovanın yerinde saydığı o günleri hepimiz biliyoruz. 'Bitse de gitsek' modundan çıkıp zamanı ışık hızına almanı sağlayacak hayat kurtaran o listeyi hazırladık.
1. Daft Punk - Harder, Better, Faster, Stronger
2. Queen - Don't Stop Me Now
3. The Weeknd - Blinding Lights
4. Sertab Erener - Rengarenk
5. Imagine Dragons - Believer
6. Mark Ronson ft. Bruno Mars - Uptown Funk
7. Manga - Cevapsız Sorular
8. Tame Impala - The Less I Know The Better
9. Bon Jovi - It's My Life
10. Gorillaz - Feel Good Inc.
