Burcunu Seç, Sana Özel Oje Rengi Önerelim!

Naif ve zarif bir Boğa burcuysan o zaman sana pastel tonlar çok yakışacak diyebiliriz. Sakin ve şık bir tarzın var, bunu tamamlayacak en iyi aksesuar pastel oje renkleri. Peki ne bu renkler? Şeftali, bulut mavisi ya da açık mor gibi renkler seni tam yansıtır bizce. Bu soft renklerle içindeki o yumuşak tarafı da dışarıya çıkarıyorsun. Sakinliği sevdiğin için bu renkler gün içinde de sana huzur veriyor. Her kıyafete kolayca uyum sağlayacağı için seni çok uğraştırmayacakları da kesin!