Burcunu Seç, Sana Özel Oje Rengi Önerelim!
Burcunu Seç, Sana Özel Oje Rengi Önerelim!
Oje rengi seçmek bazen çok zor oluyor. Çoğu zaman kendini 'Acaba yakışacak mı?', 'Bu renk bende nasıl duracak?' diye düşünürken buluyor olabilirsin. Burcuna göre oje renklerini öğrenerek bunu kolaylaştırmana yardımcı oluyoruz. O zaman seç burcunu, hangi renk yakışır söyleyelim!
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Burcunu seç bakalım!
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Koç burcuna uygun renk kırmızı!
Boğa burcu için pastel tonlar ideal!
İkizlerin rengi turuncu!
Yengeç burcuna pembe yakışır!
Aslan burcuna parlak renkler çok yakışır!
Başak burcuna en yakışan renk elbette nude tonlar!
Teraziler beyaza bayılıyor.
Akrep demek gizemin rengi siyah tonları demek!
Yay burcu için özgürlüğün rengi olan mavi tonları ideal.
Oğlak burcunun azmine gri tonları yakışır!
Entellektüellerin burcu Kovalara uygun renkler birden fazla!
Balıklar deniz yeşili tonlarından şaşmamalı!
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