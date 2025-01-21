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Burcunu Seç, Sana Özel Oje Rengi Önerelim!

etiket Burcunu Seç, Sana Özel Oje Rengi Önerelim!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
21.01.2025 - 19:31

Oje rengi seçmek bazen çok zor oluyor. Çoğu zaman kendini 'Acaba yakışacak mı?', 'Bu renk bende nasıl duracak?' diye düşünürken buluyor olabilirsin. Burcuna göre oje renklerini öğrenerek bunu kolaylaştırmana yardımcı oluyoruz. O zaman seç burcunu, hangi renk yakışır söyleyelim!

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Burcunu seç bakalım!

Koç burcuna uygun renk kırmızı!

Koç burcuna uygun renk kırmızı!

Koç burcu demek cesaret demek diyebiliriz. Sen de cesaretin ve öncü kişiliğinle biliniyorsun. Ne yaparsan yap kendinden emin bir tavırdasın. Ee bu özelliklere sahip birinin kırmızıdan başka bir şey sürmesi beklenir mi? Ayrıca kırmızı oje, sadece cesur bir renk değil, bunun yanında kararlılığı ve güçlü kişiliği de yansıtıyor. Enerji veren bir renk olan kırmızı ile girdiğin her ortamda gözler hep üzerinde olacak!

Boğa burcu için pastel tonlar ideal!

Boğa burcu için pastel tonlar ideal!

Naif ve zarif bir Boğa burcuysan o zaman sana pastel tonlar çok yakışacak diyebiliriz. Sakin ve şık bir tarzın var, bunu tamamlayacak en iyi aksesuar pastel oje renkleri. Peki ne bu renkler? Şeftali, bulut mavisi ya da açık mor gibi renkler seni tam yansıtır bizce. Bu soft renklerle içindeki o yumuşak tarafı da dışarıya çıkarıyorsun. Sakinliği sevdiğin için bu renkler gün içinde de sana huzur veriyor. Her kıyafete kolayca uyum sağlayacağı için seni çok uğraştırmayacakları da kesin!

İkizlerin rengi turuncu!

İkizlerin rengi turuncu!

Enerjik yanları önde olan İkizlerden biriysen sana canlı bir turuncu yakışır. İkizler burcuysan hareketli kişiliğini herkes biliyordur zaten. Her zaman yeniliklere açık yanın ve değişken yapınla sana hareketli renkler yakışıyor. O yüzden turuncu rengi seni en iyi anlatan renklerin başında geliyor. Turuncu rengi sana kendini pozitif hissettirecektir, o yüzden ruhuna da çok iyi gelecektir. Senin gibi sosyal birine en iyi yakışacak renk bizce turuncu!

Yengeç burcuna pembe yakışır!

Yengeç burcuna pembe yakışır!

Evcimen bir burç olan Yengeç burçlarının sevdiklerine çok bağlı olduğunu biliyoruz. Nazik bir ruhu ve duygusal zekasıyla öne çıkan Yengeçlere pembe rengi çok uygun. Soft ya da cart bir pembe... Yeter ki pembe olsun! Romantik yanını ortaya koyacak pembe ile kendini çok iyi hissedeceğine eminiz. Senin gibi sevgi dolu birine pembe ne çok yakışır be! Dışarıya pozitif enerji yayacağın pembe oje ile samimiyetini herkese gösterebileceksin.

Aslan burcuna parlak renkler çok yakışır!

Aslan burcuna parlak renkler çok yakışır!

Aslanların en sevdikleri şey dikkat çekmek! Eee o zaman senin rengin parlayan renkler. Tüm dikkatleri senin üzerine çekecek parlak altın sarısı bir oje ile kendini sahne ışıkları altında hissedeceksin. Görkemli kişiliğine uygun altın sarısı ojeleri ister gece ister gündüz her an kullanabileceksin. Herkese 'Ben buradayım.' mesajı vermek istiyorsan parıltılı ojelerden vazgeçme deriz. Göz alıcı yönünü ortaya çıkaracak parlak renklerin hepsi sana çok yakışır, biz eminiz!

Başak burcuna en yakışan renk elbette nude tonlar!

Başak burcuna en yakışan renk elbette nude tonlar!

Başakları biz hep titiz ve düzenli halleriyle biliyoruz. Detaycı kişilikleriyle her şeyi didik didik eden Başaklar nude ojelerle kendilerinden geçecekler! Çünkü doğal renkler tam onlara göre! Sade yanlarını gösteren bu tondaki renkler ayrıca zarif görünüşlerine de katkı sağlıyor. Bu renklerin en güzel yanı ise her şeyle uymaları. Yani kombinin ne olursa olsun nude ton ojeler o kombine yakışıyor. Çok önde olmayı sevmeyen ama zarif her şeye bayılan bir Başak burcuysan bu tonları mutlaka denemen gerek!

Teraziler beyaza bayılıyor.

Teraziler beyaza bayılıyor.

Terazi burcu için estetik çok ön planda. Dengeyi temsil eden Teraziysen oje tercihini açık renklerden yana kullanman gerektiğini söyleyelim. Uyumun senin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz o yüzden beyaz, krem gibi oje renkleri kullanırsan tüm kombinlerinle rahat rahat kullanabilirsin. Temiz ve taze bir görünüm sevdiğin için bu tarz renkler tam sana göre! Dengeli bir görünüm sağlayacak bu tonlarla sade yanını da ortaya çıkarabilirsin. Hiç denemediysen bir kere bu renkleri sürmeyi dene bakalım...

Akrep demek gizemin rengi siyah tonları demek!

Akrep demek gizemin rengi siyah tonları demek!

Akrep burcu denilince akla ilk gizem geliyor. Gizemli kişiliğine uygun renk ise elbette siyah! Gizemli kişiliğinin yanında güçlü karakterini de ortaya koyan siyah rengi ile karanlık tarafının da ortaya çıkarmış oluyorsun. Etkileyici renklerden biri olan siyah oje aynı zamanda dikkat çekici bir renk! Derin bir kişiliğe sahip senin gibi Akreplerin siyahın asaletinden asla vazgeçmemesi gerek. Siyah rengini her yerde kullanmak mümkün olduğu için sürekli değiştirmene de gerek kalmıyor!

Yay burcu için özgürlüğün rengi olan mavi tonları ideal.

Yay burcu için özgürlüğün rengi olan mavi tonları ideal.

Yay burcu demek özgürlük demek, bunu bilmeyen yok zaten. Böyle bir burç için maviden başka bir şey düşünülemez. Hem maceracı hem özgürlükçü yapısına uygun mavi tonları onun o capcanlı hallerine de çok uygun. Deniz ve gökyüzünün o eşsizliğini tırnaklarında hissetmek için mavi tonlarından vazgeçme deriz. Pozitif enerjini de yansıtacak mavi ojelerle her ortamda fark edileceğini garanti ediyoruz!

Oğlak burcunun azmine gri tonları yakışır!

Oğlak burcunun azmine gri tonları yakışır!

Oğlak burcunun iş konusunda çok disiplinli olduğunu söyleyerek başlayalım. Eee böyle profesyonel birine gri tonları çok yakışır elbette. Kararlı ve azimli kişiliğin ve ciddi yanınla gri tonlarında ojeler sürebilirsin aslında. Her kıyafetine uyacak gri ojeler şık durmanı da sağlayacak bizce. Ayrıca soğukkanlı ve sakin yapına da bu gri ojeler tam uyar!

Entellektüellerin burcu Kovalara uygun renkler birden fazla!

Entellektüellerin burcu Kovalara uygun renkler birden fazla!

Kova burçları yenilikçi ve özgün insanlar oluyor genelde. Farklı olmaktan çekinmeyen Kovaları bir renkle sınırlandırmak olmaz elbette. Onlar için en uygun renklerden biri mor, diğeri ise gümüş rengi. Bu iki renk onların tarzına tam uyuyor. Özgür yanını temsil eden mor ve geleceğe bakış açını anlatan bir gümüş rengi ile parmaklarına renk katabilirsin. Sıra dışı her şeyi seven kovalar bu söylediğimiz renklere de bayılacak eminiz!

Balıklar deniz yeşili tonlarından şaşmamalı!

Balıklar deniz yeşili tonlarından şaşmamalı!

Denizin burcu Balıklar için renk seçmek aslında çok kolay. Duygusal yanına hitap eden deniz yeşili tonlarının sana çok yakışacağını düşünüyoruz. Hayalperest olarak bildiğimiz Balık burçlarının empati yeteneği de çok gelişmiş oluyor. Suyun sakinleştirici etkisini tırnaklarında görmek için biz bu rengi önerdik! Kendini özgür ve huzurlu hissedeceğin renk tam senlik!

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buffythevampireslayer
buffythevampireslayer
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