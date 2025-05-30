Burcuna Göre Yüzde Kaç Terk Edilme Korkusu Yaşıyorsun?
Terk edilme korkusu… Kimimiz için sadece bir ihtimal, kimimiz için ise ilişkilerin görünmez gölgesi. Sevdiğimiz insanı kaybetme düşüncesi kalbimizi sıkıştırabilir, ufacık bir mesafe bile büyük bir fırtına yaratabilir. Bu duygunun ne kadar derin yaşandığı ise sadece yaşanmışlıklarla değil, kişilik yapımızla da yakından ilgilidir. Ve kişiliğimizin en belirgin haritalarından biri, hiç kuşkusuz burcumuzdur.
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Senin %30 terk edilme korkun var!
Senin %90 terk edilme korkun var!
Senin %50 terk edilme korkun var!
Senin %80 terk edilme korkun var!
Senin %10 terk edilme korkun var!
Senin %70 terk edilme korkun var!
Senin %20 terk edilme korkun var!
Senin %60 terk edilme korkun var!
Senin %75 terk edilme korkun var!
Senin %95 terk edilme korkun var!
Senin %40 terk edilme korkun var!
Senin %55 terk edilme korkun var!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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