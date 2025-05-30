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Burcuna Göre Yüzde Kaç Terk Edilme Korkusu Yaşıyorsun?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Terk Edilme Korkusu Yaşıyorsun?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
30.05.2025 - 10:01

Terk edilme korkusu… Kimimiz için sadece bir ihtimal, kimimiz için ise ilişkilerin görünmez gölgesi. Sevdiğimiz insanı kaybetme düşüncesi kalbimizi sıkıştırabilir, ufacık bir mesafe bile büyük bir fırtına yaratabilir. Bu duygunun ne kadar derin yaşandığı ise sadece yaşanmışlıklarla değil, kişilik yapımızla da yakından ilgilidir. Ve kişiliğimizin en belirgin haritalarından biri, hiç kuşkusuz burcumuzdur.

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Senin %30 terk edilme korkun var!

Senin içinde bir yerde, tam olarak kontrolü ele geçirmese de zaman zaman kendini hissettiren bir terk edilme korkusu var. Bu, çok baskın değil; belki hayatını yönlendirecek kadar güçlü değil ama yine de %30 oranında dediğimiz şekilde, zaman zaman düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını etkiliyor. Özellikle yakın ilişkilerde, birinin mesafesi biraz arttığında ya da bir şeylerin ters gittiğini hissettiğinde, zihninin bir köşesinde beliren o tanıdık endişe: 'Ya giderse?'

Senin %90 terk edilme korkun var!

Senin içinde çok derinlere işlemiş bir terk edilme korkusu var… ve bu korku, hayatının pek çok alanında kendini gösteriyor. Belki her zaman farkında değilsin ama bu his seni ilişkilerde temkinli, hatta bazen savunmacı ya da fazlasıyla bağımlı kılabiliyor. Sanki bir yanın sürekli tetikte; sevilmeyi, onaylanmayı, kalıcı olmayı istemekle beraber, bir gün her şeyin bir anda yok olabileceğinden korkuyorsun. Bu da seni hem insanlara çok bağlanmaya hem de bir yandan onlardan uzak durmaya itebiliyor. Çünkü ne kadar çok bağlanırsan, kaybetme ihtimali o kadar korkutucu geliyor.

Senin %50 terk edilme korkun var!

Senin içinde belirgin ama yönetilebilir bir terk edilme korkusu var. Bu korku, hayatının merkezine oturmuş değil ama orada, bir köşede sessizce duruyor. Bazı ilişkilerde ya da belirli durumlarda kendini gösteriyor; birisi sana mesafe koyduğunda, mesajlara geç cevap verdiğinde ya da seni duygusal olarak geri plana aldığında bu korku tetikleniyor. Kalbinde bir sıkışma, zihninde 'Acaba yine mi yalnız kalacağım?' düşüncesi beliriyor. Ama işin güzel tarafı şu: Bu korkunun farkındasın ve çoğu zaman onun seni yönetmesine izin vermiyorsun.

Senin %80 terk edilme korkun var!

Senin içinde oldukça baskın bir terk edilme korkusu var. Bu korku, duygusal dünyanda güçlü bir yer kaplıyor ve ilişkilerde nasıl davrandığını, ne hissettiğini büyük ölçüde etkiliyor. %80’lik bir oran demek, çoğu zaman sevilme ve kalıcılık ihtiyacınla birlikte, bir yandan da derin bir kaybetme kaygısını taşıdığın anlamına gelir. Birinin sana mesafe koyması, duygusal olarak geri çekilmesi ya da seni yeterince önemsememesi ihtimali bile seni içten içe çok huzursuz edebiliyor. Bu da çoğu zaman ilişkideki güven duygusunu zedeliyor.

Senin %10 terk edilme korkun var!

Senin içinde çok hafif ama yine de zaman zaman kendini hissettiren bir terk edilme korkusu var. Bu korku, hayatının merkezinde değil; seni yönlendiren bir güç olmaktan oldukça uzak. Ama bazı özel anlarda, bazı belirli tetikleyicilerle beraber kısa süreliğine ortaya çıkabiliyor. Belki birinin ilgisizliği, duygusal bir soğukluk ya da uzun süreli sessizlik gibi durumlarda, içinde küçük bir huzursuzluk beliriyor. 'Acaba bana olan hisleri mi değişti?' ya da 'Yoksa artık eskisi kadar önemli değil miyim?' gibi düşünceler nadiren de olsa zihnini yokluyor.

Senin %70 terk edilme korkun var!

Senin içinde belirgin bir terk edilme korkusu var. Öyle ki, bu korku duygusal ilişkilerinin, yakın bağlarının büyük bir kısmını etkiliyor. Belki bunu her an açıkça hissetmiyorsun ama bir şeyler yolunda gitmediğinde, karşındaki kişi uzaklaştığında ya da iletişim azaldığında içinden yükselen o tanıdık kaygı hemen kendini gösteriyor. Bu his seni savunmaya geçiriyor; ya daha çok sarılmak, daha çok vermek istiyorsun ya da tam tersi, içe kapanıp kendi içinde bir duvar örüyorsun. Çünkü bir yanın şöyle diyor: 'Yine aynı şey olmasın… yine yarı yolda bırakılmayayım.

Senin %20 terk edilme korkun var!

Bir bakıma hepimizin içinde biraz terk edilme korkusu yatar, değil mi? Ancak senin durumun biraz daha farklı. Senin terk edilme korkun diğerlerine göre biraz daha yüksek, tam olarak %20. İçindeki bu korku, belki de farkında olmadan, hayatının birçok alanını etkiliyor olabilir. İlişkilerinde daha fazla güvence arama, yeni insanlarla tanışırken çekingen davranma veya özellikle aşk hayatında daha fazla hassasiyet gösterme gibi durumlar bu korkunun belirtileri olabilir.

Senin %60 terk edilme korkun var!

Bir bakıma aşkın o tatlı belirsizliği, bir yandan da terk edilme korkusu... Evet, seninle konuşuyoruz! Yaptığımız son analizler sonucunda, senin %60 terk edilme korkun olduğunu belirledik. Hani o sevdiğin kişinin bir gün elini bırakıp gitme ihtimali... Bu korkunun belki de en büyük nedeni, birine bağlanmanın getirdiği o tatlı huzurun, bir gün bir anda yok olma ihtimali. Belki de bu yüzden bazen ilişkilerde bir adım öne atmakta zorlanıyorsun, belki de bu yüzden bazen sevdiğin kişiye tam anlamıyla güvenemiyorsun.

Senin %75 terk edilme korkun var!

Bir göz atalım, seninle ilgili bir gerçeği açığa çıkaralım: Terk edilme korkunun pençesinde olduğun söylenebilir. Evet, doğru duydun! Bu korku, senin hayatında %75'lik bir yer kaplıyor. Birçok insanın zaman zaman yaşadığı bu korku, senin hayatında oldukça büyük bir yer tutuyor. Kimi zaman bir ilişkiyi başlatmakta zorlanmanın, kimi zaman da mevcut ilişkini yürütürken yaşadığın zorlukların altında bu korku yatıyor olabilir.

Senin %95 terk edilme korkun var!

Birazcık kalbinin derinliklerine inelim ve orada ne olduğunu birlikte keşfedelim. İşte karşınızda, yüzde 95'lik bir terk edilme korkusu! Bir düşünün, bu korku senin her adımını, her kararını nasıl etkiliyor olabilir? İlişkilerinde sürekli bir 'acaba' hissiyle mi yaşıyorsun? Her seferinde bir sonraki adımı atmakta tereddüt mü ediyorsun? Yoksa sürekli olarak bir sonraki hayal kırıklığını mı bekliyorsun?

Senin %40 terk edilme korkun var!

Bir bakıma, hepimizin biraz terk edilme korkusu var, değil mi? Ancak senin durumun biraz daha farklı görünüyor. Evet, doğru duydun! Aslında senin terk edilme korkunun oranı tam olarak %40. Bu korku, genellikle çocukluk döneminden itibaren başlar ve hayatın ilerleyen dönemlerinde de devam eder. İlişkilerde, dostluklarda ve hatta iş hayatında bile bu korkuyla karşılaşabiliriz. Bu durum, genellikle insanların seni sevmediğini veya seninle ilgilenmediğini düşünmenle sonuçlanır. Ancak unutma ki, bu sadece bir korku ve çoğu zaman gerçeklikle alakası yoktur.

Senin %55 terk edilme korkun var!

Senin kalbinde tam olarak %55'lik bir yer kaplıyor. Biraz fazla gibi görünebilir, ama merak etme, bu oldukça normal. Herkesin içinde, bir yerlerde bu tür bir korku barınır. Kimi zaman bu korku, sevdiklerimizin bizi bir gün terk edeceği düşüncesi şeklinde belirir. Kimi zaman ise, bu korku, sevdiklerimizle aramızdaki bağın bir gün kopabileceği endişesi şeklinde kendini gösterir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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