Burcuna Göre Yüzde Kaç Terk Edilme Korkusu Yaşıyorsun?

Senin içinde çok derinlere işlemiş bir terk edilme korkusu var… ve bu korku, hayatının pek çok alanında kendini gösteriyor. Belki her zaman farkında değilsin ama bu his seni ilişkilerde temkinli, hatta bazen savunmacı ya da fazlasıyla bağımlı kılabiliyor. Sanki bir yanın sürekli tetikte; sevilmeyi, onaylanmayı, kalıcı olmayı istemekle beraber, bir gün her şeyin bir anda yok olabileceğinden korkuyorsun. Bu da seni hem insanlara çok bağlanmaya hem de bir yandan onlardan uzak durmaya itebiliyor. Çünkü ne kadar çok bağlanırsan, kaybetme ihtimali o kadar korkutucu geliyor.