Burcuna Göre Hayatının Aşkı Hangi Ülkede?
Aşkın dili evrensel ama itiraf edelim, bazı ülkelerin havası bile romantizmi çağırıyor! Paris sokaklarında gezerken ya da İtalyan lezzetlerini tadarken hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin! 'Aşkı nerede bulacağım?' diye merak ediyorsan, testi çöz ve burcuna göre aşk seni hangi ülkede bekliyor söyleyelim. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Şimdi de burcunu seç bakalım. 👇
Tutkunun ülkesi İtalya!
Romantizmin kalbi Fransa!
Eğlencenin adresi İspanya!
Derin duyguların yaşandığı ülke, Yunanistan!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
