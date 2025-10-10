Burcuna Göre Hangi Ayda Evleneceğini Söylüyoruz!
Evlilik tarihini seçmek sadece bir takvim kararı değil, aynı zamanda ruhunu, enerjini ve burcunun sana fısıldadıklarını da yansıtır. Her burcun doğası farklıdır; kimi güneşin en parlak olduğu günleri sever, kimi de romantik yağmurların altında “evet” demeyi hayal eder. Senin burcuna göre en uygun düğün ayını öğrenmeye hazır mısın?
Burcunu seçer misin?
Sen Haziran ayında evlenmelisin!
Sen Mayıs ayında evlenmelisin!
Sen Temmuz ayında evlenmelisin!
Sen Ağustos ayında evlenmelisin!
Sen Temmuz ayında evlenmelisin!
Sen Eylül ayında evlenmelisin!
Sen Ekim ayında evlenmelisin!
Sen Kasım ayında evlenmelisin!
Sen Aralık ayında evlenmelisin!
Sen Ocak ayında evlenmelisin!
Sen Şubat ayında evlenmelisin!
Sen Mart ayında evlenmelisin!
