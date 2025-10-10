onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Burcuna Göre Hangi Ayda Evleneceğini Söylüyoruz!

Burcuna Göre Hangi Ayda Evleneceğini Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.10.2025 - 14:04

Evlilik tarihini seçmek sadece bir takvim kararı değil, aynı zamanda ruhunu, enerjini ve burcunun sana fısıldadıklarını da yansıtır. Her burcun doğası farklıdır; kimi güneşin en parlak olduğu günleri sever, kimi de romantik yağmurların altında “evet” demeyi hayal eder. Senin burcuna göre en uygun düğün ayını öğrenmeye hazır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seçer misin?

Sen Haziran ayında evlenmelisin!

Sen Haziran ayında evlenmelisin!

Enerjin, neşen ve hayatı coşkuyla kucaklayışın için yazın başlangıcı sana mükemmel uyar. Haziran ayında evlenmek, hem burcunun hareketliliğine hem de yeni bir hayata taptaze bir başlangıç yapma arzusuna denk gelir. Bol güneşli, kalabalık ve eğlenceli bir düğün tam sana göre!

Sen Mayıs ayında evlenmelisin!

Sen Mayıs ayında evlenmelisin!

Doğanın uyanışı, çiçeklerin açışı, huzurun ve konforun en çok seni mutlu ettiği dönem: Mayıs! Boğa burcu olarak istikrar ve romantizm senin için çok kıymetli. Bu yüzden Mayıs ayında yapılacak bir düğün hem ruhunu hem de estetik anlayışını doyuracak. Baharın sadeliğiyle içindeki zarafeti yansıtabilirsin.

Sen Temmuz ayında evlenmelisin!

Sen Temmuz ayında evlenmelisin!

Senin için düğün eğlenceli, sosyal ve bol kahkahalı olmalı. Temmuz ayında evlenmek, yaz enerjisini düğününe taşıyarak sana unutulmaz bir deneyim sunar. Arkadaşlarınla, sevdiklerinle coşkulu bir düğün yapabilir, burcunun hareketli doğasını yansıtabilirsin.

Sen Ağustos ayında evlenmelisin!

Duygusal, aile bağlarına düşkün ve romantik bir Yengeç için en doğru zaman yazın olgunluğu: Ağustos. Bu ay, hem aile sıcaklığını hissettirecek hem de yaz gecelerinin romantizmini düğününe taşıyacak. İçindeki o derin sevgi bağı, tam da bu ayda evlilikle taçlanır.

Sen Temmuz ayında evlenmelisin!

Gösterişi, ışıltıyı ve dikkat çekmeyi seven Aslan için yaz düğünleri biçilmiş kaftan. Temmuz ayında yapılan bir düğün senin sahneye çıkmanı sağlar. Işığın en çok parladığı bu dönemde evlenmek, senin ihtişamına ve enerjine tam uyum sağlar.

Sen Eylül ayında evlenmelisin!

Sen Eylül ayında evlenmelisin!

Titiz, planlı ve detaycı yapın için en uygun zaman sonbaharın başlangıcıdır. Eylül ayında evlenmek sana huzurlu, düzenli ve kusursuz bir düğün imkânı verir. Doğanın sakinleştiği bu ay, hem romantik hem de senin hayalini kurduğun düzeni sağlayacak şekilde ilerler.

Sen Ekim ayında evlenmelisin!

Sen Ekim ayında evlenmelisin!

Sen dengeyi, zarafeti ve uyumu seven bir burçsun. Ekim ayı tam da senin ruhuna göre. Ilık sonbahar esintileri, pastel tonlar ve şık detaylarla dolu bir düğünle burcunun estetik ruhunu ortaya koyabilirsin. Bu ayda evlilik, sana dinginlik ve şıklık katar.

Sen Kasım ayında evlenmelisin!

Tutkulu, derin duyguları olan bir Akrep için en doğru düğün zamanı Kasım’dır. Gizemli atmosfer, koyu renkli dekorlar ve yoğun bir romantizm senin karakterini yansıtır. Bu ayda evlenmek, seni ruhsal olarak tatmin eder ve ilişkinin bağlarını daha da güçlendirir.

Sen Aralık ayında evlenmelisin!

Sen Aralık ayında evlenmelisin!

Özgürlüğüne düşkün, macera ruhlu bir Yay için kışın başlangıcı olan Aralık ideal bir düğün zamanı. Yılın son ayı, yeni başlangıçların heyecanıyla birleşir. Hem kalabalık, eğlenceli kutlamalar hem de romantik kış atmosferi sana çok yakışır.

Sen Ocak ayında evlenmelisin!

Sen Ocak ayında evlenmelisin!

Disiplinli, sorumluluk sahibi ve geleneksel değerlere önem veren Oğlak için yılın ilk ayı, yepyeni bir başlangıcın en uygun zamanıdır. Ocak düğünü, senin hayatına hem ciddiyet hem de yenilik katar. Karlar altında romantik bir “evet” hayal etmelisin.

Sen Şubat ayında evlenmelisin!

Sen Şubat ayında evlenmelisin!

Farklı, sıra dışı ve özgürlüğünü seven bir burç olduğun için Şubat ayı tam sana göre. Hem sevgililer gününün romantizmi hem de kışın huzurlu atmosferi, senin alışılmışın dışında ama çok özel bir düğün yapmana imkân verir.

Sen Mart ayında evlenmelisin!

Sen Mart ayında evlenmelisin!

Hayalperest, duygusal ve romantik bir Balık için baharın gelişini simgeleyen Mart, evlenmek için en doğru zamandır. Yağmur damlalarının romantizmi, doğanın uyanışı ve kalbinin coşkusuyla birleşir. Senin için bu ayda evlenmek, adeta bir masalın başlangıcı olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın