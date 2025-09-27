onedio
Burcuna Göre Sana Yakışacak Makyajı Söylüyoruz!

İnci Döşer
İnci Döşer
27.09.2025 - 13:03

Her burcun kendine özgü bir enerjisi, aurası ve havası var. Peki bu enerji makyaja yansısaydı, senin tarzın nasıl olurdu? Hangi renkler, hangi tonlar sana yakışırdı? Bu eğlenceli testle burcuna göre sana en uygun makyaj stilini öğrenmeye hazır ol!

Hadi teste!

Burcunu seç bakalım!

Senin makyajın böyle görünürdü!

Cesur kırmızı rujlar, eyeliner ve iddialı tonlar. Senin enerjinle en çok “güçlü görünüm” yakışıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Toprak tonları, nude ruj ve soft ışıltılar. Senin zarif doğanla uyumlu.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Renkli eyeliner, pastel farlar ve eğlenceli dokunuşlar. Enerjik ruhunu yansıtıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Soft pembe, şeftali tonları, hafif parıltılar. Romantik yanını ortaya çıkarıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Altın ışıltıları, bronz ten makyajı, dramatik kirpikler. Sahne ışıkları senin için.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Minimal makyaj, doğal tonlar, “temiz kız” görünümü. Sadeliğinle ışıldıyorsun.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Pastel tonlar, uyumlu renk geçişleri, kusursuz eyeliner. Zarif estetiğinle uyumlu.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Dumanlı gözler, koyu rujlar, yoğun bakışlar. Gizemli tarafını öne çıkarıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Canlı renkler, turuncu-pembe karışımları, özgür ruhunu anlatan makyajlar.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Klasik kırmızı dudak, sade ama şık göz makyajı. Ciddiyetine asalet katıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Neon eyeliner, sıra dışı renkler, futuristik dokunuşlar. Özgünlüğün makyajına da yansıyor.

Senin makyajın böyle görünürdü!

Işıltılı pastel tonlar, hafif mor ve mavi detaylar. Hayalperest doğanı yansıtıyor.

İnci Döşer
İnci Döşer
