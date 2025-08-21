onedio
Burcuna Göre Asla Yapmaman Gereken Meslek Ne?

Tuğba Karakoç
21.08.2025 - 13:01

Her burcun kendine has karakteristikleri, yetenekleri ve sınırları vardır. Bazı meslekler kişiliğinle örtüşürken, bazıları ise sana pek uygun olmayabilir ve uzun vadede mutsuzluk getirebilir. Bu testi yaparak, burcuna göre sana hiç uymayan, asla yapmaman gereken mesleği öğrenebilirsin. 

Hazırsan, burcunu seç ve kariyer yolundaki “kırmızı ışıkları” keşfet!

Burcunu seç!

Bürokratlık ve Memurluk Koç’a Uygun Değil

Koç burcu enerjik ve hızlı hareket etmeyi sever. Günlerce süren rutin prosedürler ve resmi bürokrasi Koç’un sabrını zorlar. Bu yüzden devlet memurluğuarşivcilik veya veri giriş uzmanlığı gibi sıkıcı ve yavaş ilerleyen işler Koç için uygun değildir. Daha dinamik ve liderlik gerektiren meslekler Koç’u mutlu eder.

Moda Tasarımcılığı ve Hızlı Değişen Sektörler Boğa’yı Zorlar

Boğa istikrarı sever ve değişimden hoşlanmaz. Sürekli yenilik ve trend değişimi gerektiren moda tasarımcılığısosyal medya yöneticiliği veya start-up girişimciliği gibi meslekler Boğa’nın konfor alanını sarsar. Daha sabit ve güvenli işlerde başarılı olur.

Veri Girişi ve Arşivcilik İkizler İçin Uygun Değil

İkizler iletişim ve hareketi sever, fakat tekrar eden işler onu çabucak sıkıştırır. Bu yüzden veri giriş uzmanlığıarşivcilikveya montaj işçiliği gibi monoton işler İkizler için doğru tercih değildir. Daha sosyal ve değişken işler İkizler’i canlı tutar.

Askerlik ve Hukuk Alanı Yengeç’e Uygun Değil

Duygusal ve hassas Yengeçler, sert disiplin gerektiren askerlikpolislik veya resmi hukuk işleri gibi mesleklerde zorlanır. Daha sıcak, empati gerektiren ve insan odaklı işler Yengeç için daha uygundur.

Ofis İşleri Aslan’a Uygun Değil

Aslan ilgi odağı olmayı sever; sıradan ve görünmeyen işlerde mutsuz olur. Bu yüzden ofis destek personeliveri girişiveya arşivcilik gibi arka planda kalan işler Aslan’a göre değildir. Liderlik ve yaratıcılık gerektiren pozisyonlar onu tatmin eder.

Sanatçılık ve Yaratıcı Tasarım Başak İçin Zorlayıcıdır

Başak analitik ve düzenlidir, spontane yaratıcılık gerektiren işler onu zorlar. Bu nedenle serbest sanatçılıkgrafik tasarımcı veya moda tasarımcısı gibi yaratıcı ama plansız işler Başak’a uygun değildir. Daha sistematik meslekler onu başarıya götürür.

Avukatlık ve Yönetim Pozisyonları Terazi İçin Stresli Olabilir

Terazi uyumu sever ama aşırı rekabet ve hızlı karar gerektiren avukatlıkyönetici pozisyonları ya da satış müdürlüğüişleri onun sakin yapısını zorlar. Daha uzlaştırıcı ve dengeleyici roller Terazi’yi mutlu eder.

Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Akrep’e Uygun Değil

Akrep derin ve yoğun işler sever; yüzeysel ve sıradan görevler onu tatmin etmez. Bu nedenle çağrı merkezi temsilciliğimağaza satış görevlisi veya basit büro işleri Akrep için ideal değildir. Araştırma, psikoloji veya dedektiflik gibi derinlemesine meslekler onu çeker.

Masa Başı ve Rutin Ofis İşleri Yay İçin Kısıtlayıcıdır

Yay özgürlüğüne düşkündür ve kapalı alanlarda çalışmaktan hoşlanmaz. Bu nedenle muhasebecilikbanka memurluğuveya ofis sekreterliği gibi sabit, rutin masa başı işleri Yay için uygun değildir. Seyahat gerektiren ve hareketli işler Yay’a daha uygundur.

Sanatçı ve Anlık Karar Gerektiren İşler Oğlak’a Göre Değil

Oğlak planlı ve disiplinlidir; spontane ve plansız işler onu zora sokar. Bu yüzden ressamlıkoyunculuk veya freelance sanatçılık gibi anlık karar gerektiren meslekler Oğlak için doğru seçim değildir. Kurumsal ve düzenli işlerde daha başarılı olur.

Bankacılık ve Geleneksel Büro İşleri Kova’yı Sıkabilir

Kova yenilikçidir ve kalıplara uymayı sevmez. Bu yüzden bankacılıkmuhasebecilik veya geleneksel büro memurluğugibi meslekler Kova için boğucu olur. Teknoloji, bilim ve sosyal yenilik gerektiren alanlar daha uygundur.

Satış ve Rekabet Gerektiren İşler Balık’a Uygun Değil

Balık duygusal ve hassastır; yüksek rekabet ortamları onu yorar. Bu nedenle satış temsilciliğipazarlama veya sigorta acenteliği gibi yoğun rekabet gerektiren işler Balık için zorlayıcıdır. Daha sanatsal, empati odaklı mesleklerde başarılı olur.

