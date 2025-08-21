Burcuna Göre Asla Yapmaman Gereken Meslek Ne?

Akrep derin ve yoğun işler sever; yüzeysel ve sıradan görevler onu tatmin etmez. Bu nedenle çağrı merkezi temsilciliği, mağaza satış görevlisi veya basit büro işleri Akrep için ideal değildir. Araştırma, psikoloji veya dedektiflik gibi derinlemesine meslekler onu çeker.