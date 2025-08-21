Burcuna Göre Asla Yapmaman Gereken Meslek Ne?
Her burcun kendine has karakteristikleri, yetenekleri ve sınırları vardır. Bazı meslekler kişiliğinle örtüşürken, bazıları ise sana pek uygun olmayabilir ve uzun vadede mutsuzluk getirebilir. Bu testi yaparak, burcuna göre sana hiç uymayan, asla yapmaman gereken mesleği öğrenebilirsin.
Hazırsan, burcunu seç ve kariyer yolundaki “kırmızı ışıkları” keşfet!
Burcunu seç!
Bürokratlık ve Memurluk Koç’a Uygun Değil
Moda Tasarımcılığı ve Hızlı Değişen Sektörler Boğa’yı Zorlar
Veri Girişi ve Arşivcilik İkizler İçin Uygun Değil
Askerlik ve Hukuk Alanı Yengeç’e Uygun Değil
Ofis İşleri Aslan’a Uygun Değil
Sanatçılık ve Yaratıcı Tasarım Başak İçin Zorlayıcıdır
Avukatlık ve Yönetim Pozisyonları Terazi İçin Stresli Olabilir
Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Akrep’e Uygun Değil
Masa Başı ve Rutin Ofis İşleri Yay İçin Kısıtlayıcıdır
Sanatçı ve Anlık Karar Gerektiren İşler Oğlak’a Göre Değil
Bankacılık ve Geleneksel Büro İşleri Kova’yı Sıkabilir
Satış ve Rekabet Gerektiren İşler Balık’a Uygun Değil
