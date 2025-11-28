Buharıyla Bile İnsanı Mutlu Eden: Kış Sofralarına Yakışan En Sıcacık Tarifler
Kış geldiğinde sanki mutfakta pişen yemeklerin kokusu insanı bin kat daha cezbediyor. Tabii, bu içeriye kadar yayılan mis kokular da içimizi ısıtmaya yetiyor. Tam da bu mevsime yakışan birbirinden lezzetli tarifler bu içerikte!
1. Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar
2. Mini Patlıcan Parmigiana
3. Brokoli Köftesi
4. Asya Usulü Kızarmış Tavuk Kanatları
5. Rezeneli Somon Balığı
6. Spesiyal Sebze Yemeği
7. Fesleğenli Domatesli Makarna
8. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte
9. Mantar ve Keçi Peynirli Noodle
10. Kremalı Havuç Çorbası
