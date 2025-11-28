onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Buharıyla Bile İnsanı Mutlu Eden: Kış Sofralarına Yakışan En Sıcacık Tarifler

etiket Buharıyla Bile İnsanı Mutlu Eden: Kış Sofralarına Yakışan En Sıcacık Tarifler

Aslı Uysal
Aslı Uysal - Onedio Üyesi
28.11.2025 - 19:01

Kış geldiğinde sanki mutfakta pişen yemeklerin kokusu insanı bin kat daha cezbediyor. Tabii, bu içeriye kadar yayılan mis kokular da içimizi ısıtmaya yetiyor. Tam da bu mevsime yakışan birbirinden lezzetli tarifler bu içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar

1. Panelenmiş Balık ve Körili Karnabahar

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 2 morina balığı filetosu

  • 3 yemek kaşığı bitkisel yağ

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası 

  • 3 çay kaşığı garam masala

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 650 gr karnabahar çiçekleri

Yapılışı: 

1. Yarım yemek kaşığı yağ, misket limon suyu, domates salçası, 1 çay kaşığı garam masalayı harmanlayıp morina balığı filetolarını bu karışıma iyice bulayın. Balıkları yaklaşık 20 dakika marine edin ve ekmek kırıntısıyla kaplayın. 

2. Karnabahar filizlerini küçük parçalar halinde doğrayın ve yaklaşık 2 dakika tuzlu kaynar suda haşlandıktan sonra suyunu süzün. Tatlandırmak için 2 yemek kaşığı yağ ve kalan garam masalayı ekleyin. 

3. Morina balığı filetolarına kalan yağı püskürtün ve soldaki hazneye yerleştirin. Karnabahar filizlerini de sağa yerleştirin. Sol taraf 20 dakika, sağ taraf da 12 dakika pişecek. 

4. Afiyet olsun!

2. Mini Patlıcan Parmigiana

2. Mini Patlıcan Parmigiana

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 1 patlıcan

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı parmesan

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 yemek kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 80 gr mozeralla

  • 220 gr domates sosu

Yapılışı: 

1. Patlıcanı yıkayıp yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. 

2. Unu bir kaseye koyun. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Üçüncü kapta da rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu ve İtalyan baharat karışımını karıştırın. 

3. Patlıcan dilimlerinin her iki tarafını da önce una bulayın. Ardından çırpılmış yumurtaya daldırın ve son olarak, her tarafını galeta unu karışımına bulayın. Üzerine zeytinyağ gezdirin. 

4. Panelenmiş patlıcan dilimlerini sepete koyun ve sepeti Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 8 dakika 200 derece pişirin. 

5. Daha sonra mozerallayı patlıcanla aynı sayıda olacak şekilde dilimleyin.  Bu işlem bittiğinde domates sosunu patlıcan dilimlerinin üzerine sürün ve 5 dakika 180 derece pişirin.  Afiyet olsun!

3. Brokoli Köftesi

3. Brokoli Köftesi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 27 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 300 gr brokoli çiçeği

  • 100 gr havuç

  • 50 gr ayçiçeği tohumu

  • 1 çay kaşığı sebze bulyon

  • 40 gr yulaf ezmesi

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yumurta

  • 2 çay kaşığı tahin

  • 40 gr parmesan 

Yapılışı: 

1. Brokoli çiçeklerini yıkayın. Havucu soyup yıkayın ve doğrayın. Bunları mutfak robotuna aktarın, üzerine ay çekirdeği, toz bulyon, yulaf ezmesi, kuru kekik, tuz, zeytinyağı, yumurta, tahin ve rendelenmiş parmesan peyniri ekleyin. Homojen, kuma benzer bir karışım olsun. 

2. Karışımı eşit şekilde 5 parçaya bölün. 

3. Köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da 12 dakika 180 derece pişirin. Afiyet olsun!

4. Asya Usulü Kızarmış Tavuk Kanatları

4. Asya Usulü Kızarmış Tavuk Kanatları

Hazırlanma Süresi: 2 dakika

Pişirme Süresi: 22 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çay kaşığı öğütülmüş zencefil 

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 1 tutam tuz

  • 500 gr tavuk kanatı

  • 100 ml tatlı çili biber

Yapılışı: 

1. Doğranmış sarımsağı zencefil, kimyon, yağ ile karıştırın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Tavuk kanatlarını elde ettiğiniz karışıma bulayın.

2. Tavuk kanatlarını Philips Çift Hazneli Airfryer'da 20 dakika 180 derecede pişirin. 

3. Afiyet olsun!

5. Rezeneli Somon Balığı

5. Rezeneli Somon Balığı

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 1 kırmızı soğan 

  • 2 diş saımsak

  • 1 rezene

  • 1 demet dereotu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 600 gr somon fileto

  • 1 tutam deniz tuzu 

Yapılışı:

1. Soğanı yıkayıp küp küp doğrayın. Sarımsak dişlerini soyup koyun. Rezeneyi yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Dereotunu yıkayıp incecik kıyın. Bütün malzemeleri bir kaseye aktarın. Limon suyu ve zeytinyağ ekleyip karıştırın.

2. Somon fletoyu derisi alta gelecek şekilde sepete yerleştirin. Hazırladığınız sebzeli karışımı üzerine eşit olacak şekilde yayın. 15 dakika 200 derecede pişirin. 

3. Afiyet olsun!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Spesiyal Sebze Yemeği

6. Spesiyal Sebze Yemeği

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 50 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 1 soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 patlıcan

  • 2 kabak

  • 3 orta boy domates

  • 400 gr domates sosu

  • 100 ml su

  • 1 tutam karabiber

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

Yapılışı:

1. Soğanı soyup ince halkalar halinde dilimleyin. Patlıcan, kabak ve domatesleri yıkayın. Hepsini 0,3 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Kenara alın.

Sarımsak dişlerini soyup ince dilimler halinde doğrayın. Küçük bir kasede domates sosuyla su, tuz, taze çekilmiş biber, toz biber, sarımsak dilimleri, kuru keklikotu ve kekikle karıştırın.

2. Domates karışımını fırın tepsisine dökün. Dilimlenmiş sebzeleri dönüşümlü olarak 4 sıra halinde dizin.Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin ve belirlenen derecede pişirin. 

3. Pişirme işlemi bittiğinde afiyetle yiyin!

7. Fesleğenli Domatesli Makarna

7. Fesleğenli Domatesli Makarna

Hazırlanma Süresi: 15 dk

Pişirme Süresi: 25 dk

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 700 mililitre su

  • 1 kırmızı ufak soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 500 gram çeri domates

  • 400 gram spaghetti 

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kurutulmuş kekik

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 70 gram fesleğen pesto

  • 30 gram rendelenmiş parmesan

  • Taze fesleğen

Yapılışı

1. Suyu kaynatın. Soğan ve sarımsak dişlerini ince ince doğrayın. Çeri domatesleri de yıkayıp ikiye kesin. Spagettileri yarısından ikiye bölün.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın içine hazırladığımız bu karışımı cihaza yerleştirelim ve belirtilen derecede pişirmeye başlayalım. Önce 10 dakika 150°  olacak şekilde süreyi ayarlayın.

3. Airfryer'i açın ve tahta bir kaşık yardımıyla her şeyi iyice karıştırın. Daha sonra tekrar cihazı 15 dakika, 150° olacak şekilde ayarlayın.

4. Pişme işlemi bittikten sonra fesleğenli pesto sosu ve rendelenmiş parmesanı ekleyip krema kıvamında homojen bir karışım elde edene kadar yavaş yavaş karıştırın. 

Son olarak da servis ederken üzerine taze fesleğen koymayı unutmayın!

8. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

8. Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 150 gr ince bulgur 

  • 400 ml sebze bulyon

  • 220 gr patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve üzerine yağ gezdirin. 14 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar veya 1 dakika yüksek devirde karıştırın.

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyin ve homojen bir karışım haline gelene kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin. 

5. İçli köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 18 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

9. Mantar ve Keçi Peynirli Noodle

9. Mantar ve Keçi Peynirli Noodle

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 300 gr pişmiş makarna

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gr çubuk mantarı

  • 75 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Noodle'ı pişirin.  Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini noodleın üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen sürede pişirin. Yeni aile boyu pişirme kabı aksesuarı ile tek seferde bütün ailenize yetecek kadar noodle pişirebilirsiniz.  Afiyet olsun!

10. Kremalı Havuç Çorbası

10. Kremalı Havuç Çorbası

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı: 

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin. 

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın