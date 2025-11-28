Buharıyla Bile İnsanı Mutlu Eden: Kış Sofralarına Yakışan En Sıcacık Tarifler

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 35 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

1 patlıcan

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı parmesan

3 yemek kaşığı galeta unu

1 yemek kaşığı İtalyan baharat karışımı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

80 gr mozeralla

220 gr domates sosu

Yapılışı:

1. Patlıcanı yıkayıp yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin.

2. Unu bir kaseye koyun. Başka bir kapta yumurtayı çırpın. Üçüncü kapta da rendelenmiş parmesan peyniri, galeta unu ve İtalyan baharat karışımını karıştırın.

3. Patlıcan dilimlerinin her iki tarafını da önce una bulayın. Ardından çırpılmış yumurtaya daldırın ve son olarak, her tarafını galeta unu karışımına bulayın. Üzerine zeytinyağ gezdirin.

4. Panelenmiş patlıcan dilimlerini sepete koyun ve sepeti Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın. 8 dakika 200 derece pişirin.

5. Daha sonra mozerallayı patlıcanla aynı sayıda olacak şekilde dilimleyin. Bu işlem bittiğinde domates sosunu patlıcan dilimlerinin üzerine sürün ve 5 dakika 180 derece pişirin. Afiyet olsun!