Bugün Nasıl Uyandın?

Haberler
Yaşam
Temizlik
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
23.11.2025 - 11:31

Günaydın! Bugün güne nasıl başladın? Kendini nasıl hissediyorsun? Her şey yolunda mı?

Güne nasıl başladığını merak ettik ve sana birkaç soru sormak istedik!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Dün gece saat kaçta uyudun?

4. Uykunu alabildin mi?

5. Sabah alarm çaldığında ilk tepkin neydi?

6. Bugün temizlik yapacak gücün var mı diye sorsak?

7. Aramızda kalacak: Yatağını topladın mı?

8. Yataktan çıkar çıkmaz ilk işin ne oldu diye sorsak?

9. Son olarak şunu soralım: Mutfağa gider gitmez ne düşündün?

Evi temizlemeyi unutmuş gibisin...

Bugün biraz dağınık bir enerjin var. Ne yapsan eksik kalıyor gibi. Kafanda bir sürü şey dönüyor ama elin hiçbirine varmıyor. Her şeye “birazdan bakarım” modundasın. Aslında kötü bir gün değil, sadece biraz toparlanmaya ihtiyacın var. Bazen de böyle günler normal. Her şey üst üste gelmiş gibi hissediyorsun ama akşama doğru yavaş yavaş çözülür o düğüm.

Henüz kahveni içmemiş gibisin...

Biraz sersem gibisin. Ne söylendiğini anlıyorsun ama beynin henüz “işleme” moduna geçmemiş. Gözlerin açık ama ruh hâlâ yastıkta. Bir kahve, biraz sessizlik ve kimsenin senden bir şey istememesi gerekiyor şu anda. Günün devamında açılırsın, sadece biraz zamana ihtiyacın var. Herkese sabah 9’da parlayan güneş gibi uyanmak yakışmaz zaten.

Bu sabah yeni nevresim serilmiş bir yatak gibi ferah ve iç açıcı uyandın!

Bugün sende taze bir hava var. Keyfin yerinde, enerjin dengeli. Ufak tefek şeyleri kafana takmıyorsun çünkü “hallederiz” modundasın. İçin ferah, yüzünde belli belirsiz bir gülümseme. Ne giydiğini düşünmeden bile iyi görünüyorsun. Gün boyunca bu sade, rahat hâlini korursan hiçbir şey seni sarsmaz!

Çok güçlü uyanmışsın!

Sen bugün organize, net ve huzurlu bir ruh haliyle uyanmışsın. Sanki dün akşam her şeyi planlayıp öyle uyumuşsun. Ne giyeceğini, ne yapacağını, hatta neyi umursamayacağını bile biliyorsun. Ev derli toplu, kafan da öyle. Küçük aksilikleri bile ciddiye almadan geçiyorsun. Bu halin uzun sürerse haftanın yıldızı sensin. Net!

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
