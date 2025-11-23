Bugün Nasıl Uyandın?
Günaydın! Bugün güne nasıl başladın? Kendini nasıl hissediyorsun? Her şey yolunda mı?
Güne nasıl başladığını merak ettik ve sana birkaç soru sormak istedik!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Dün gece saat kaçta uyudun?
4. Uykunu alabildin mi?
5. Sabah alarm çaldığında ilk tepkin neydi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bugün temizlik yapacak gücün var mı diye sorsak?
7. Aramızda kalacak: Yatağını topladın mı?
8. Yataktan çıkar çıkmaz ilk işin ne oldu diye sorsak?
9. Son olarak şunu soralım: Mutfağa gider gitmez ne düşündün?
Evi temizlemeyi unutmuş gibisin...
Henüz kahveni içmemiş gibisin...
Bu sabah yeni nevresim serilmiş bir yatak gibi ferah ve iç açıcı uyandın!
Çok güçlü uyanmışsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın