Bugün İndirimde Neler Var? Camper Ayakkabıdan Lenovo Laptoplara 7 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
07.08.2025 - 12:03

Trendyol’da gördüğünüz o göz alıcı indirimli ürünler, Hepsiburada’nın kaçırılmaması gereken kampanyaları ve Amazon’un birbirinden cazip fırsatları… 7 Ağustos 2025 tarihinde indirimlerle dolu bir gün sizi bekliyor. Lenovo bilgisayarlardan Camper ayakkabıya kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla sizlerle. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın.

Bu içerik 07.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Her evin temel ihtiyacı, indirim zamanı stoklanan ürünlerde 2 al 1 öde fırsatı var👇

Kampanya bitmeden siz de buradan sepetinize ekleyebilirsiniz.

Temizleme mendilleri olmadan önce ne yapıyorduk!

Solo yüzey temizleme mendillerinde '2 al 1 öde' ve 'SOLO30' kodu ile 30 TL indirim fırsatı var. Bütün evi temizleme mendili ile silenler için bu fırsat kaçmaz.

Linkini buraya bıraktım.

Intel işlemcili Lenovo laptoplarda 6000 TL anında indirim fırsatı günün öne çıkan fırsatlarından biri.

6000 TL kupon ve peşin fiyatına 9 taksit fırsatının olduğu Lenovo bilgisayarlara buradan göz atabilirsiniz.

FLO & Nine West ürünlerinde 1 alana 1 bedava fırsatı ve sepete özel indirimler var.

Ayakkabı ihtiyacı olanlar için bu fırsat kaçmaz.

Linki buraya bıraktım.

Büyük bir çalışma masasına ihtiyacınız varsa Vasagle Masa indirimine göz atabilirsiniz.

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Vasagle Masa 4.925 TL indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Şık ve rahat modeliyle öne çıkan CAMPER Smith Yürüyüş Ayakkabısı en çok beğenilen modellerden biri.

İndirimli fiyatıyla satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Her fincanda taze demlenmiş kahvenin keyfini çıkarmak isterseniz WMF STELIO Filtre Kahve Makinesi'ni indirimdeyken sepetinize ekleyebilirsiniz.

%38 indirimle burada sizi bekliyor.

Kullanıcı yorumu:

Çok dayanıklı ve su haznesi yeterli. Alalı 2 seneden fazla oldu,ilk gün ki performansında.

Odanızın hava kalitesini artırmak isterseniz çok satanlarda 1. sırada yer alan Levoit H13 HEPA Hava Filtresili Hava Temizleyici'ye şans verebilirsiniz.

Uygun fiyatı ve kalitesiyle kullanıcı memnuniyeti yüksek bir ürün. 

Linkini buraya bıraktım.

Araç içi ön cam güneşliğini alarak bu sıcaklarda hem kendinize hem de arabanıza büyük bir iyilik yapmış olursunuz.

Düşünmeden sepete atmalık bir ürün. 

Linkini buraya bıraktım.

Cilt sağlığını destekleyen kolajen takviyenizi şimdi çok daha avantajlı alabilirsiniz.

Kiperin Kolajen’de 3 al 2 öde fırsatına buradan ulaşabilirsiniz.

Altınyıldız'da Marka Fırsatı kapsamında muhteşem indirimler var!

Tişört 249 TL, şort 299 TL, pantolon 549 TL’den başlayan fiyatlarla! Üstelik sepette %10 indirim + 100 TL kupon fırsatı!

Buradan ulaşabilirsiniz.

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın