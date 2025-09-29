onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Bioderma İndiriminden Kahve Dünyası Ürünlerine 29 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.09.2025 - 13:03

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 29 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Bioderma indiriminden Kahve Dünyası ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 29.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Enjoy Bentonit Kedi Kumu, Marsilya sabunu ferahlığıyla evdeki koku sorununu ortadan kaldıracak!

Güçlü topaklanma özelliği sayesinde temizlik çok daha kolay hale gelecek.

Enjoy Bentonit İnce Taneli Kedi Kumu

Bioderma Photoderm SPOT SPF50+, glabridin içeren özel formülüyle ciltte leke oluşumunu önlemeye yardımcı olurken yüksek güneş koruması sunuyor.

Hem yüz hem de vücutta güvenle kullanılabilen bu krem, yaz-kış cilt bakım rutinine eklenebilecek güçlü bir koruyucu.

Bioderma Photoderm Leke Karşıtı

Primanova Lenox 35 lt Çöp Kovası

Kapaklı tasarımıyla mutfak ve evin farklı alanlarında hijyenik kullanım sağlıyor. 30 x 56 cm ölçüleriyle oldukça kullanışlı, şık bej rengiyle de dekorasyona uyumlu bir görünüm katacak.

Primanova Lenox 35 lt Çöp Kovası

Sonbahar kapıyı çalmışken dolabında yer açman gereken parçalardan biri de pratik bir yağmurluk.

Hafif, taşınabilir ve tekrar kullanılabilir unisex tasarımıyla bu yağmurluk, ani yağmurlarda kurtarıcı olurken çantanızda da yer kaplamıyor.

Tekrar Kullanılabilir Unisex Yağmurluk

Kiko Milano severler için güzel haber! Seçili ürünlerde 3 al 2 öde kampanyası başladı.

Kiko Milano 3D Hydra Lipgloss, dudaklara kazandırdığı ışıltılı görünümle kısa sürede favoriniz olmaya aday. Parlak dokusu ve canlı renk seçenekleriyle makyaj çantanızın vazgeçilmezlerinden biri olacak.

KikoMilano Dudak Parlatıcısı

Hayfene ürünlerinde 200 TL ve üzerine %30 indirim fırsatı!

Hayfene Element Serisi 5’li Paket, mutfakta en çok ihtiyaç duyulan baharatları bir araya getiriyor. Yemeklerinize lezzet katacak bu özel set, pratikliğiyle elinizin altında bulunması gerekenlerden.

Sepete özel fiyatı 585,34 TL

Hayfene Element Serisi 5'li

Kahve tutkunlarına özel harika bir fırsat! Kahve Dünyası ürünlerinde ikinci ürün sadece 1 TL.

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso, yoğun aroması ve taze çekirdekleriyle kahve keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor.

Sepete özel fiyatı 1.110 TL.

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso

Selpak El ve Yüz Havlularında 2. ürün sadece 1 TL.

Şık mermer desenli kutusuyla hem pratik hem de dekoratif bir seçenek sunuyor. 80 yapraklık paket, el ve yüz temizliğinde hijyenik ve kolay kullanım sağlıyor.

Selpak El ve Yüz Havlusu

MUGO Basic Unisex Sweatshirt

Yumuşacık dokusu ve rahat kalıbıyla gün boyu konfor sağlıyor. Yeni sweatshirt serisi, stilinizi zahmetsizce tamamlayacak şık ve pratik bir tercih.

%68 indirim oranıyla 499.00 TL.

MUGO Basic Unisex Sweatshirt

Collagen Coffee ile kahve keyfinizi protein desteğiyle birleştirin!

Hidrolize kolajen içeren bu özel karışım, her servisinde 10 g kolajen almanızı sağlar ve lezzetli kahve deneyiminizi sağlıklı bir dokunuşla taçlandırır.”

%11 indirim oranıyla 799 TL. Ayrıca 'onedio' indirim koduyla + %10 indirim fırsatı daha mevcut!

COLLAGEN COFFEE

Fropie ürünlerinde sepette %45 indirim fırsatı!

Vegan High Protein Bar Tanışma Paketi ile farklı aroma ve tatları keşfetmenin tam zamanı! Hepsini deneyebilir, üstelik indirimli fiyatıyla hem lezzet hem de uygun fiyat avantajını bir arada yakalayabilirsiniz.

Sepette %45 indirimle 140.06 TL.

Hills 8+2 Kg Kuru Kedi Mamalarında %44 indirim fırsatı!

Hills Kedi Maması, kısırlaştırılmış kediler için özel olarak formüle edilmiş besleyici bir seçenek. Ördekli lezzetiyle minik dostunuzun damak zevkine hitap ederken, sağlıklı büyüme ve ideal kilo kontrolüne destek oluyor.

Hills Young Sterilised Ördekli Kısırlaştırılmış Kedi Maması

Siz de cildinizi Yves Rocher uzmanlığına bırakmaya ne dersiniz?

Yves Rocher 24 Saat Etkili Kadın Roll-On Deodorant, pamuk çiçeği ve ebegümeci kokusuyla gün boyu ferahlık sağlıyor. Ter kokusunu önleyici formülü sayesinde kendinizi her an güvende ve rahat hissedebilirsiniz

9 Ekim'e kadar tüm ürünlerde NET %25 İNDİRİM!

Advanced Night Repair 20ml özel tanışma fiyatını ve tüm setlerde %50'ye varan avantajları kaçırmayın!

Onarıcı Gece Serumu, yaşlanma karşıtı özel formülüyle cildinize yoğun bakım sunuyor.

Sadece bugüne özel ESTEE5 kodu ile tüm indirimlere ek %5 indirim!

Estee Lauder

