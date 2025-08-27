onedio
article/comments
article/share
Bugün İndirimde Neler Var? 27 Ağustos 2025 Günün Fırsatları

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
27.08.2025 - 13:44 Son Güncelleme: 27.08.2025 - 13:49

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 27 Ağustos 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Tchibo kahvelerden Crocs terliğe kadar pek çok ürün, özel fiyatlarla alışveriş severlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 27.08.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Güne lezzetli bir başlangıç için fırsat!

Tchibo Selection öğütülmüş filtre kahve %15 indirimiyle sizi bekliyor.

Linki burada.

Gün boyu maksimum rahatlık ve ikonik Crocs tasarımı bir arada. Hem hafif, hem şık, hem de indirime girmişken kaçırılmaz!

Çok satanlarda 1. sırada yer alan Crocs terliklerde %17 indirim fırsatı burada.

Sızdırmaz tasarımı sayesinde çantanızda dökülme derdi yok! Spor yaparken, okulda ya da işte gün boyu yanınızda.

Siz de fırsatı kaçımadan satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Okul alışverişi yaptığınız bugünlerde bütçenizi aşmayacak bir bilgisayar arıyorsanız MSI MODERN 15 F13MG-436XTR Dizüstü Bilgisayar'ı tercih edebilirsiniz.

%23 indirim ile 18.199 TL fiyata sahip. 

Buradan ulaşabilirsiniz.

Hafif, dayanıklı ve şık tasarımıyla seyahatlerin vazgeçilmezi.

Uzun yıllar size eşlik edecek Hauptstadtkoffer Valiz, fırsatlar arasında öne çıkıyor.

Linki burada.

Lezzetiyle bağımlılık yapan Kahve Dünyası ürünlerinde şahane fırsat👇🏽

2. ürün sadece 1 TL!

Linkini buraya bıraktım.

Apple’ın en güçlü ve en hafif cihazlarından biri olan MacBook Air M4 için kupon fırsatını kaçırmayın!

Buradan inceleyebilirsiniz.

Çocukların okulda ihtiyaç duyacağı kırtasiye ürünleri bir arada günün fırsatları arasında öne çıkıyor.

Buradan ulaşabilirsiniz.

L'Oreal'de bugün marka günü!

Tüüm indirimlere ek sepette 1500 TL'ye 300 TL indirim fırsatını kaçırma!

Linkini buraya bıraktım.

