“Bu Yaşıma Kadar Keşke Bilseydim” Diyeceğin 10 Güzellik Tüyosu

Aslı Uysal
27.09.2025 - 17:03

Güzellik sırları denilince akla hep klasikler gelir: “Bol su iç, yüzünü temizle, krem sür.” Hepimiz bu tüyolardan çok sıkılmadık mı? Bu içerikte size bugüne kadar belki de hiç duymadığınız birbirinden harika 10 tüyo vereceğiz!

1. Yastık kılıfını değiştirmek, hayatınızı değiştirir.

Yastık kılıfları cildiniz için sandığınızdan çok daha fazla rol oynar. Hatta saçlarınızı bile olumlu etkiler. Özellikle pamuk yerine ipek yastık kılıfı kullanmak sadece saç kırıklıklarını azaltmaz, ayrıca daha parlak görünmesini de sağlar. Ek çaba harcamadan uyurken bile güzelleşin.

2. Bu ürünü alışkanlık haline getirmeyin!

Özellikle yorgun olduğumuz zamanlarda ıslak temizleme mendilleri çok kolay bir çözüm gibi görünüyor. Belki nadir kullanılırsa işe yarayabilir ama kesinlikle alışkanlık haline getirmeyin. Yüzünüzdeki kir ve makyajı asla bir temizleme yağı kadar etkili bir şekilde temizlemiyor.

3. Sıcak sudan, soğuk suya hızlı bir geçiş yap.

Saçlarınızı sıcak suyla yıkadıktan sonra soğuk suyla şok etkisi yaratmak saçlarınız için oldukça faydalı bir tüyo! Ayrıca saç tellerinizin sertleşmesini ve kırılmasını da önler. Biraz uygulaması zor olsa da zamanla farkı göreceksiniz.

4. Ayak bakımı her mevsim önemli.

Birçoğumuz ayak bakımını sadece yaz mevsiminde hatırlıyor. Kışın kalın çoraplar giyilince bir anda unutulup gidiyor.  Ama işin aslı şu ki, ayaklar bütün yıl boyunca bizimle ve onları ihmal etmek, sağlık açısından hiç doğru değil. Kışın soğuk ve kuru hava, ayak derisini kurutur ve çatlaklara neden olabilir. Bu da yürürken bile acı çekmenize neden olur.

5. Parfümünüzü daha kalıcı bir hale getirin.

Ne kadar parfüm sıkarsam sıkayım bir türlü üstümde kokusu kalmıyor diyorsanız, bugüne kadar hiç duymadığınız bir tüyo duymaya hazır mısınız? Vücut nemlendiricinizi sürmeden önce parfümünüzden 1-2 sık avcunuzdaki nemlendiriciye sıkın. Daha sonrasına nemlendiricinizi uygulayın. İşte bu kadar!

6. Sakın sıkmayın...

Aynada sürekli gözünüze çarpan o sivilceden hemen uzaklaşın! Anlık olarak sivilce ve siyah noktalardan kurtulmak sizi rahatlasa da asıl sorunlarla daha sonra uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü kalıcı izler bırakabiliyor! Gece sivilce bantlarından yapıştırın sabaha zaten sönmüş olur.

7. Duştan önce kuru fırçalama yapın.

Kuru fırçalama yapmayı mutlaka duymuşsunuzdur. Genellikle bu tüyo ciddiye alınmasa da etkisinin çok geniş olduğunu söyleyebiliriz.  Kuru fırçalama, cildinin pürüzsüz olmasını sağlar, lenf dolaşımını hızlandırır ve vücudundaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Tabii, fırçanızı seçerken de dikkat edin. Yumuşak ve doğal kıllı olmalı.

8. Dairesel hareketlerle kreminizi dağıtın.

Göz altını nemlendirmek çok önemli. Fakat sürdükten sonra nasıl dağıttığınız da kremin etkisini artırır. Göz altınıza krem sürerken parmak uçlarıyla küçük dairesel hareketlerde dağıtın. Hem krem daha iyi emilir hem de sabah yorgunluğunuzu azaltır.

9. Erken yaşlarda anti-aging bakımına başlayın.

Erken yaşlarda cilt problemlerinize müdahale etmek, daha sonraki yaşlarınızdaki problemlerinizin çoğunun önüne geçer. Burada bahsettiğimiz cildinizi yoran ürünlerden fazla fazla kullanmak değil. Cildiniz için en etkili ve doğru ürünleri kullanmak. Özellikle 25 yaşından sonra daha da dikkate almalısınız.

10. Güneş kremini sadece yüzünüze sürmeyin.

Yüze güneş kremi sürmenin önemini bilmeyen yoktur. Fakat atladığınız bir nokta var ki, sadece yüzünüze değil boynunuza hatta ellerinize de sürmelisiniz. Bu bölgeler de UV ışınlarına maruz kalıyor ve erken yaşlanma, lekelenme ya da cilt kanseri riskini artırabiliyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
