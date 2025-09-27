“Bu Yaşıma Kadar Keşke Bilseydim” Diyeceğin 10 Güzellik Tüyosu

Birçoğumuz ayak bakımını sadece yaz mevsiminde hatırlıyor. Kışın kalın çoraplar giyilince bir anda unutulup gidiyor. Ama işin aslı şu ki, ayaklar bütün yıl boyunca bizimle ve onları ihmal etmek, sağlık açısından hiç doğru değil. Kışın soğuk ve kuru hava, ayak derisini kurutur ve çatlaklara neden olabilir. Bu da yürürken bile acı çekmenize neden olur.