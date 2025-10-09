Bu Test Yetişkinlere: Aklın Ne Kadar Yaramaz?
Tamamen dürüst olmaya hazır mısın? Bu testte aklından neler geçtiğini ortaya çıkarıyoruz! Görelim bakalım ne kadar masumsun. Haydi başlayalım. 👇
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Bir toplantıdasın ve çok sıkıldın, aklından geçen ilk şey ne olur?
3. Senin gizli flört sırrın hangisi?
4. Söyle bakalım, rüyanda en son ne gördün?
5. Peki, hangi yatak odası sana hitap ediyor?
6. Birinin çekici olduğunu düşünüyorsan ilk neye dikkat edersin?
7. Söyle bakalım, hangi Sex and The City karakterinde kendini buluyorsun?
8. Arkadaşların senin hakkında ne söyler?
9. Hangi ortam seni hemen heyecanlandırır?
Sen çok masumsun!
Yaramaz değil, çılgınsın!
Senin içinde yanan bir ateş var!
Dışarıda sert, içeride yaramaz!
