Bu Şarkıcıların Nereli Olduğunu Tahmin Edebilir misin?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
21.09.2025 - 22:03

Her gün şarkılarını dinlediğimiz, seslerini duyduğumuz ve çalma listelerimizi şenlendiren şarkıcıların nereli olduğunu biliyor musun?

Bilmiyorsan seni teste alalım!

Gülşen

Gülşen

Sıla Gençoğlu

Sıla Gençoğlu

Tan Taşçı

Tan Taşçı

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Müslüm Gürses

Müslüm Gürses
Sertab Erener

Sertab Erener

Şebnem Ferah

Şebnem Ferah

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Semicenk

Semicenk

