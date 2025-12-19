onedio
Bu Kez Mali Operasyon: 5 İlde 26 Şirkete Eş Zamanlı Baskın Yapıldı, Çok Sayıda Gözaltı Var

Bu Kez Mali Operasyon: 5 İlde 26 Şirkete Eş Zamanlı Baskın Yapıldı, Çok Sayıda Gözaltı Var

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.12.2025 - 07:52

İstanbul'da jandarma 'suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama' suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon yaptı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.

Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

'Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
