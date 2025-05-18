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Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 00:31

'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇

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Hollywood’un Fırtınalı Yıldızı Amber Heard’den Sürpriz Haber Geldi!

Hollywood’un Fırtınalı Yıldızı Amber Heard’den Sürpriz Haber Geldi!

Johnny Depp ile yaşadığı çalkantılı dava sürecinin ardından Hollywood’dan uzaklaşarak sessizliğe gömülen Amber Heard, şaşırtıcı bir haberle yeniden gündeme geldi! Kariyerinde ve özel hayatında zor dönemler geçiren yıldız oyuncu, şimdi yepyeni bir başlangıcın eşiğinde...

Geçmişte taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen kızıyla anneliğin tadını çıkaran Heard, bu kez ikiz bebek beklediğini duyurarak takipçilerini adeta şoka uğrattı!

Doja Cat Sahnede Değil, Adeta Moda Sahnesinde Yürüdü, Wango Tango Gecesini Yaktı Geçti!

Doja Cat Sahnede Değil, Adeta Moda Sahnesinde Yürüdü, Wango Tango Gecesini Yaktı Geçti!

'Say So' ile yıldızını parlatan ve pop kültürünün vazgeçilmez ikonlarından biri haline gelen Doja Cat, her geçen gün müzik sahnesinde olduğu kadar moda dünyasında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak katıldığı Wango Tango gecesi, sadece müziğiyle değil, kıyafetiyle de olay oldu!

Doja Cat’in sahneye adım attığı an, izleyenler gözlerine inanamadı. Cesur, sıra dışı ve sınır tanımayan kostüm tercihi, sosyal medyada dakikalar içinde gündem oldu.

Justin'den Hailey'e Çalgılı Çengili Date!

Justin'den Hailey'e Çalgılı Çengili Date!

Hailey ve Justin Bieber’ın ilişkisini artık bilmeyen kalmadı... Bir dönem peri masalı gibi başlayan aşk, son zamanlarda magazin gündeminin kaotik başlıklarıyla daha çok anılıyor. Aşk üçgenleri, dedikodular, “ayrılıyorlar mı?” fısıltıları derken, işler iyice karışmıştı.

Ama Justin Bieber son günlerde adeta bir “karısını övme maratonuna” girdi! Her fırsatta Hailey’e olan sevgisini dile getiriyor, sosyal medyada övgü dolu cümlelerle paylaşımlar yapıyor. Görünen o ki; Justin, evliliğini kurtarmak adına tüm romantik cephanesini devreye sokmuş durumda.

Cardi B İçin Offset Defteri Resmen Kapandı mı?

Cardi B İçin Offset Defteri Resmen Kapandı mı?

Yıllar önce dijital platformlarda parlayan yıldızıyla dikkatleri üzerine çeken Cardi B, sadece müziğiyle değil, sansasyonel özel hayatıyla da hep gündemde kalmayı başarıyor.

Bir ayrılıp bir barıştığı, bol kavgalar ve sürpriz birleşmelerle magazin tarihine geçen Cardi B - Offset ilişkisi, sonunda yorgun düşmüş gibi görünüyor. Uzun süredir “Acaba bu kez kesin bitti mi?” soruları havada uçuşurken, Cardi cephesinden bomba gibi bir aşk haberi geldi!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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