Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Hollywood’un Fırtınalı Yıldızı Amber Heard’den Sürpriz Haber Geldi!
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