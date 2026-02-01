BTK, Türkiye'nin İnternet Verilerini Açıkladı: İnternette En Çok Ne Aradık?

Türkiye’de en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, kullanıcıların en sık yaptığı arama “hava durumu” oldu. Sosyal medya kullanımında Instagram yüzde 89,5 ile ilk sırada yer alırken, onu WhatsApp (%88,9), YouTube (%78), Facebook (%68,6) ve X (%58,7) takip etti. Kullanıcı sayısında da Instagram 62,3 milyonla zirvede bulunurken, YouTube 57,9 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer aldı.