onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
BTK, Türkiye'nin İnternet Verilerini Açıkladı: İnternette En Çok Ne Aradık?

BTK, Türkiye'nin İnternet Verilerini Açıkladı: İnternette En Çok Ne Aradık?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.02.2026 - 20:56

TÜİK, BTK ve We Are Social’ın 2025 raporlarından derlenen veriler, dijitalleşmeyle birlikte Türkiye’de dijital hizmetlere yönelimin hızla arttığını gösterdi. Nüfusu 86 milyona yaklaşan Türkiye’de mobil abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı. Ekim 2025 itibarıyla ülkede 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, bu rakam nüfusun yüzde 70,9’una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının internet kullanıcıları içindeki payı ise yüzde 80,4 seviyesine ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kullanıcılar 7 saati aştı.

Kullanıcılar 7 saati aştı.

Verilere göre Türkiye’de internet kullanıcıları günde ortalama 7 saat 13 dakikayı çevrim içi geçirirken, bunun 4 saat 4 dakikası mobil cihazlar üzerinden yapılıyor. Sosyal medyada geçirilen haftalık süre ortalama 25 saat 4 dakika olarak kaydedildi. İnternete girme gerekçeleri arasında yüzde 71,6 ile “bilgiye erişim” ilk sırada yer alırken, toplam internet trafiğinin yüzde 76,58’inin mobil kaynaklı olduğu tespit edildi.

Instagram zirvede yer aldı.

Instagram zirvede yer aldı.

Türkiye’de en çok ziyaret edilen internet sitesi Google olurken, kullanıcıların en sık yaptığı arama “hava durumu” oldu. Sosyal medya kullanımında Instagram yüzde 89,5 ile ilk sırada yer alırken, onu WhatsApp (%88,9), YouTube (%78), Facebook (%68,6) ve X (%58,7) takip etti. Kullanıcı sayısında da Instagram 62,3 milyonla zirvede bulunurken, YouTube 57,9 milyon kullanıcıyla ikinci sırada yer aldı.

Web ve arama motorlarında Google etkin.

Web ve arama motorlarında Google etkin.

Ekim 2025 verilerine göre mobil işletim sistemlerinde Android yaklaşık yüzde 77,5’lik payla lider konumda yer alırken, iOS yüzde 22,15 ile ikinci sırada bulunuyor. Masaüstü cihazlarda ise Windows, yüzde 81,4 pazar payıyla açık ara öne çıkıyor.

Web tarayıcılarında Google Chrome yüzde 75,81 ile ilk sırayı alırken, Safari yüzde 12,44’lük payla onu takip ediyor. Arama motoru yönlendirmelerinde ise Yandex yüzde 50,5 ile liderliğini sürdürürken, Google yüzde 44 payla ikinci sırada yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın