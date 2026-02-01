BTK, Türkiye'nin İnternet Verilerini Açıkladı: İnternette En Çok Ne Aradık?
TÜİK, BTK ve We Are Social’ın 2025 raporlarından derlenen veriler, dijitalleşmeyle birlikte Türkiye’de dijital hizmetlere yönelimin hızla arttığını gösterdi. Nüfusu 86 milyona yaklaşan Türkiye’de mobil abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 99,1 milyona çıktı. Ekim 2025 itibarıyla ülkede 62,3 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunurken, bu rakam nüfusun yüzde 70,9’una denk geliyor. Sosyal medya kullanıcılarının internet kullanıcıları içindeki payı ise yüzde 80,4 seviyesine ulaştı.
Kullanıcılar 7 saati aştı.
Instagram zirvede yer aldı.
Web ve arama motorlarında Google etkin.
