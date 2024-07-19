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Borsa Düştü, Dolar Yavaşladı, Altın Yükseldi: 19 Temmuz'da Piyasalarda Neler Oldu?

etiket Borsa Düştü, Dolar Yavaşladı, Altın Yükseldi: 19 Temmuz'da Piyasalarda Neler Oldu?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 18:27

Bugün piyasalarda yaşanan gelişmeler oldukça hareketliydi. Borsa İstanbul’dan dolar kuruna, altın fiyatlarından petrol piyasalarına kadar her şey burada! Üstelik, Microsoft’un yaşadığı küresel kesintinin piyasalara nasıl etki ettiğini de ele alacağız. Hadi, detaylara geçelim ve neler olduğunu birlikte keşfedelim!

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Borsa İstanbul’da dalgalanmalar...

Borsa İstanbul’da dalgalanmalar...

Borsa İstanbul, haftanın ortasında kayıplarla kapandı. BIST 100 endeksi, %0.16 değer kaybederek 11.142,29 puandan günü tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 11.193,35, en düşük 11.082,77 puanı gördü.

Günün yıldız hisseleri ASELS, TUPRS ve EREGL olurken, SAHOL, SISE ve VESTL hüsrana uğrayanlardan oldu. Toplam işlem hacmi ise tam 95 milyar TL! Borsanın bu inişli çıkışlı seyri yatırımcıların kalp atışlarını hızlandırdı desek yeridir.

Altın yatırımcıları bugün keyifli!

Altın yatırımcıları bugün keyifli!

Altın yatırımcıları bugün keyifli! Ons altın %1,57 düşüşle 2.409,49 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2.561,67 TL’ye ulaştı. Çeyrek altın ise 4.188,34 TL seviyesinden satıldı. Altın, her zamanki gibi güvenli liman olma özelliğini koruyor ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

Dolar ve Euro’da durumlar!

Dolar ve Euro’da durumlar!

Dolar bugün 33,05 TL seviyelerinde sakin seyrederken, Euro 36,03 TL’den işlem gördü. Euro/Dolar paritesi ise 1,0890 oldu. Döviz kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanmadı ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle tatil planı yapanlar için döviz kurları önemli bir konu, değil mi?

Brent petrol fiyatları ise 81,75 dolar seviyesindeydi.

Brent petrol fiyatları ise 81,75 dolar seviyesindeydi.

Enerji piyasasında da hareketli günler yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, birçok sektörü etkileyen önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Bugün piyasalardaki hareketlilikte Microsoft’un yaşadığı küresel kesintinin de etkisi büyük.

Bugün piyasalardaki hareketlilikte Microsoft’un yaşadığı küresel kesintinin de etkisi büyük.

Microsoft 365 hizmetleri, PowerBI, Microsoft Teams ve daha birçok hizmette yaşanan kesinti, birçok iş yerinde ve özellikle havayollarında büyük aksamalara yol açtı. Bu durum, piyasaları olumsuz etkileyerek borsada düşüşlere neden oldu.

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