Borsa Düştü, Dolar Yavaşladı, Altın Yükseldi: 19 Temmuz'da Piyasalarda Neler Oldu?

Dolar bugün 33,05 TL seviyelerinde sakin seyrederken, Euro 36,03 TL’den işlem gördü. Euro/Dolar paritesi ise 1,0890 oldu. Döviz kurlarında büyük bir hareketlilik yaşanmadı ama yine de dikkatli olmakta fayda var. Özellikle tatil planı yapanlar için döviz kurları önemli bir konu, değil mi?