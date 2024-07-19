Borsa Düştü, Dolar Yavaşladı, Altın Yükseldi: 19 Temmuz'da Piyasalarda Neler Oldu?
Borsa Düştü, Dolar Yavaşladı, Altın Yükseldi: 19 Temmuz'da Piyasalarda Neler Oldu?
Bugün piyasalarda yaşanan gelişmeler oldukça hareketliydi. Borsa İstanbul’dan dolar kuruna, altın fiyatlarından petrol piyasalarına kadar her şey burada! Üstelik, Microsoft’un yaşadığı küresel kesintinin piyasalara nasıl etki ettiğini de ele alacağız. Hadi, detaylara geçelim ve neler olduğunu birlikte keşfedelim!
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Borsa İstanbul’da dalgalanmalar...
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