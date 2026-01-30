onedio
Boğaz'ın Simge Yalısı Rekor Fiyatla Satışa Çıktı

Dilara Şimşek
30.01.2026 - 10:54

İstanbul Boğazı’nın ünlü yalısı Kara Todori Yalısı, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Aile arasında yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen simge yalı için istenen rakam belli oldu. Öte yandan Kara Todori Yalısı, Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan tarafından yapıldı. Ünlü yalı, Boğaz’ın mimari açıdan öne çıkan eserleri arasında gösteriliyor.

Boğaz'ın simge yalısı satışa çıkarıldı.

Istanbul’un Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde yer alan Kara Todori Yalısı, icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı. Satışı İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi yürütüyor. Özel rıhtımı bulunan yalı, İstanbul Boğazı’nın mimari ve sanatsal açıdan en önemli yapıları arasında yer alıyor. Ünlü yalı, bir dönem aile üyeleri arasında yaşanan anlaşmazlıkla gündeme gelmişti.

Yalı için rekor satış bedeli. İstenen rakam dudak uçuklattı.

Kara Todori Yalısı, 1871 yılında Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan tarafından yapıldı. Altın varaklı nişleri olan yalı için istenen rakam belli oldu. Kara Todori Yalısı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı.

