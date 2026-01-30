Boğaz'ın Simge Yalısı Rekor Fiyatla Satışa Çıktı
İstanbul Boğazı’nın ünlü yalısı Kara Todori Yalısı, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Aile arasında yaşanan anlaşmazlıklarla gündeme gelen simge yalı için istenen rakam belli oldu. Öte yandan Kara Todori Yalısı, Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan tarafından yapıldı. Ünlü yalı, Boğaz’ın mimari açıdan öne çıkan eserleri arasında gösteriliyor.
Boğaz'ın simge yalısı satışa çıkarıldı.
Yalı için rekor satış bedeli. İstenen rakam dudak uçuklattı.
