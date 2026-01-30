Boğaz'ın Simge Yalısı Rekor Fiyatla Satışa Çıktı

Kara Todori Yalısı, 1871 yılında Çırağan Sarayı’nın mimarı Sarkis Balyan tarafından yapıldı. Altın varaklı nişleri olan yalı için istenen rakam belli oldu. Kara Todori Yalısı için muhammen bedel 1 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı.