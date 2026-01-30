Türkiye’nin Köklü Hastanesi Resmen İflas Etti: Borçlara Dayanamayan Hastane İçin Mahkemeden Karar Çıktı

Bir süredir borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato sürecinde olan 106 yataklı tesisin iflası, yargı kararıyla kesinleşti. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucunda şirketin borçlarının varlıklarını aştığını ve mali yapısının düzeltilemeyeceğini belirleyerek hastanenin iflasına hükmetti.

Mahkemenin açıkladığı kararla birlikte, Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen tasfiye süreci başlatıldı. Daha önce şirketi icra takiplerinden korumak için alınan tüm önlemler ve ihtiyati tedbirler geçersiz sayılırken, denetimle görevlendirilen komiser heyetinin yetkileri de elinden alındı. Bu kararla birlikte kentin en bilinen sağlık kuruluşlarından biri olan merkezin hukuki varlığı sona ermiş oldu.

Hastanenin geleceğine ilişkin süreç, Manisa İcra İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 'Adi tasfiye' kurallarının uygulanacağı bu aşamada, hastanenin mal varlıkları borçların ödenmesi için kullanılacak. 18 yıldır kesintisiz olarak hastalara kapısını açan dev sağlık tesisinin faaliyetlerinin tamamen durdurulması, bölgedeki sağlık hizmetleri ağında da önemli bir boşluk yarattı.