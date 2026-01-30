Türkiye’nin Köklü Hastanesi Resmen İflas Etti: Borçlara Dayanamayan Hastane İçin Mahkemeden Karar Çıktı
Manisa'da yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Mahkeme, konkordato talebini reddettiği dev tesisin kapısına kilit vurdu.
Manisa sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, içine düştüğü mali krizden çıkamayarak hukuk mücadelesini kaybetti.
