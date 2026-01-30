onedio
article/comments
Türkiye'nin Köklü Hastanesi Resmen İflas Etti: Borçlara Dayanamayan Hastane İçin Mahkemeden Karar Çıktı

Türkiye’nin Köklü Hastanesi Resmen İflas Etti: Borçlara Dayanamayan Hastane İçin Mahkemeden Karar Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2026 - 09:51

Manisa'da yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, ekonomik darboğazı aşamayarak resmen iflas etti. Mahkeme, konkordato talebini reddettiği dev tesisin kapısına kilit vurdu.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/turkiye-nin-...
Manisa sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, içine düştüğü mali krizden çıkamayarak hukuk mücadelesini kaybetti.

Manisa sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Özel Sekiz Eylül Hastanesi, içine düştüğü mali krizden çıkamayarak hukuk mücadelesini kaybetti.

Bir süredir borçlarını yapılandırmak amacıyla konkordato sürecinde olan 106 yataklı tesisin iflası, yargı kararıyla kesinleşti. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı incelemeler sonucunda şirketin borçlarının varlıklarını aştığını ve mali yapısının düzeltilemeyeceğini belirleyerek hastanenin iflasına hükmetti.

Mahkemenin açıkladığı kararla birlikte, Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen tasfiye süreci başlatıldı. Daha önce şirketi icra takiplerinden korumak için alınan tüm önlemler ve ihtiyati tedbirler geçersiz sayılırken, denetimle görevlendirilen komiser heyetinin yetkileri de elinden alındı. Bu kararla birlikte kentin en bilinen sağlık kuruluşlarından biri olan merkezin hukuki varlığı sona ermiş oldu.

Hastanenin geleceğine ilişkin süreç, Manisa İcra İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek. 'Adi tasfiye' kurallarının uygulanacağı bu aşamada, hastanenin mal varlıkları borçların ödenmesi için kullanılacak. 18 yıldır kesintisiz olarak hastalara kapısını açan dev sağlık tesisinin faaliyetlerinin tamamen durdurulması, bölgedeki sağlık hizmetleri ağında da önemli bir boşluk yarattı.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
